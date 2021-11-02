НАПК опубликовало результаты проверки декларации Новинского

В документе указано, что выявлены расхождения данных на сумму чуть более 20 тыс. грн в результате описок, что не влечет за собой административной или уголовной ответственности.

"Точность оценки задекларированных активов отвечает данным, полученным из имеющихся источников", – сказано в справке.

Контекст:

Новинский избран в Верховную Раду по одномандатному округу №57 в Мариуполе. Он является бенефициаром инвестиционной компании Smart Holding и входит в топ-10 самых богатых людей Украины по версии Forbes.

Всего с начала 2021 года НАПК было взято на проверку 1220 деклараций должностных лиц, за январь – сентябрь этого года ведомство завершило полную проверку 606 деклараций публичных служащих. В целом обнаружены недостоверные сведения в декларациях более чем на 370 млн грн, сообщается на сайте агентства.