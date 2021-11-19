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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

У руководителя "Авиалиний Антонова" нашли незадекларированную недвижимость в оккупированном Крыму – "Схемы". Видео

 
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Харченко утверждает, что уже не владеет гостиницей в аннексированном Крыму, сообщают "Схемы"
Харченко утверждает, что уже не владеет гостиницей в аннексированном Крыму, сообщают "Схемы"
Скриншот: Радіо Свобода / YouTube

Руководитель авиатранспортного подразделения ГП "Антонов" Михаил Харченко не задекларировал недвижимость в оккупированном Крыму. Речь идет об отеле Villa Rosa, расположенном в поселке Коктебель, недалеко от Феодосии, на побережье Черного моря. Об этом сообщают журналисты программы "Схемы" (проект "UA:Перший" и "Радио Свобода") в расследовании, опубликованном 18 ноября.

Владельцем гостиницы площадью 510 м² Харченко стал в 2008 году, однако с начала работы директором "Авиалиний Антонова" эту недвижимость не декларировал. В имущественной декларации за 2020 год он также не указал, что имеет в собственности гостиницу в оккупированном Крыму.

В комментарии журналистам "Схем" Харченко отрицал, что является собственником этого имущества, и посоветовал обратиться в Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК).

Он также отказался комментировать актуальные документы, официально полученные журналистами в реестре недвижимости Украины, из которых следует, что собственником недвижимости является именно он.

"Схемы" взяли выписку на этот объект из российского Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав объекта недвижимости. Выяснилось, что право собственности на недвижимость в Коктебеле было перерегистрировано на Харченко по российскому законодательству. Это произошло в ноябре 2020 года, когда Харченко уже занимал должность руководителя авиатранспортного подразделения ГП "Антонов". Эту информацию он также отказался комментировать "Схемам".

Согласно проведенной НАПК проверке декларации Харченко, между его реальным имущественным положением и задекларированным есть несоответствие на сумму более 1 млн грн, говорится в расследовании.

Директор "Авиалиний Антонова" объяснил НАПК, что с начала 2021 года недвижимость в Крыму уже не является его собственностью, однако он не может предоставить документы об отчуждении, поскольку не имеет к ним доступа.

Харченко пояснил, что якобы отказался от имущества на полуострове из-за сложной экономической и политической ситуации, а также во избежание возможных преследований – его и членов его семьи.

В действиях директора "Авиалиний Антонова" в Нацагентстве обнаружили признаки "недостоверного декларирования" и передали эту информацию для расследования в Национальную полицию.

ВИДЕО
Видео: Радіо Свобода / YouTube
Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В марте 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также иностранным компаниям владеть земельными участками на большей части территории оккупированных Крыма и Севастополя, сообщает "Экономическая правда". Согласно указу, 10 тыс. земельных участков украинцев в Крыму подпадают под запрет оккупантов на "иностранное" владение. 

Теги: недвижимость, декларация, авиалинии, Антонов, расследование, документы, Радио Свобода, Схемы, гостиница
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