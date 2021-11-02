В декларации Шкарлета за 2020 год обнаружены недостоверные сведения – НАПК

"Недостоверные сведения, указанные в декларации, отличаются от достоверных на сумму 239 тыс. грн. [...] Сведения о стоимости транспортного средства, указанные субъектом декларирования в декларации, не соответствуют сведениям о рыночной стоимости (цене) такого транспортного средства", – сказано в документе.

В частности, агентство сравнило задекларированные министром деньги в банках в 2019 году (70 тыс. грн и $30 тыс.) и в 2020 году (80 тыс. грн и $50 тыс.), и сделало вывод, что объяснения Шкарлета о якобы снятых наличных не соответствует законным доходам на 282,6 тыс. грн.

Кроме того, автомобиль Mitsubishi Pajero Wagon, официально купленный за 49 тыс. грн, эксперты оценивают в 288 тыс. грн.

В НАПК подчеркнули, что в декларации не установлено "наличия конфликта интересов", "признаков незаконного обогащения" и "признаков необоснованности активов".