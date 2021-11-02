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ДЕНЬГИ

В декларации Шкарлета за 2020 год обнаружены недостоверные сведения – НАПК

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В декларации Шкарлета обнаружили несоответствия на 282,6 тыс. грн
В декларации Шкарлета обнаружили несоответствия на 282,6 тыс. грн
Фото: mon.gov.ua

Анализ ежегодной декларации министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета за 2020 год показал несоответствие на сумму 239 тыс. грн. Об этом говорится в справке Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) за 13 октября, внимание на нее обратил 2 ноября "24 канал".

"Недостоверные сведения, указанные в декларации, отличаются от достоверных на сумму 239 тыс. грн. [...] Сведения о стоимости транспортного средства, указанные субъектом декларирования в декларации, не соответствуют сведениям о рыночной стоимости (цене) такого транспортного средства", – сказано в документе.

В частности, агентство сравнило задекларированные министром деньги в банках в 2019 году (70 тыс. грн и $30 тыс.) и в 2020 году (80 тыс. грн и $50 тыс.), и сделало вывод, что объяснения Шкарлета о якобы снятых наличных не соответствует законным доходам на 282,6 тыс. грн.

Кроме того, автомобиль Mitsubishi Pajero Wagon, официально купленный за 49 тыс. грн, эксперты оценивают в 288 тыс. грн.

В НАПК подчеркнули, что в декларации не установлено "наличия конфликта интересов", "признаков незаконного обогащения" и "признаков необоснованности активов".

Контекст:

В июне 2020 года Кабмин назначил Шкарлета заместителем министра – и.о. министра образования. Сразу после этого Шкарлета обвинили в плагиате нескольких научных работ. Сам чиновник отрицал наличие некорректных заимствований в своих работах. Он заявил, что "не обязан ссылаться на все статьи в интернете" и ссылается "только на первоисточник". 5 апреля Шкарлет написал в Telegram-канале, что выиграл суд против Нацагентства по обеспечению качества высшего образования по делу о поиске плагиата в его работах.

17 декабря Рада назначила Шкарлета министром образования, несмотря на решение профильного комитета и протесты представителей образовательного и научного сообщества. За проголосовали 226 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Такое назначение вызвало митинги студентов и представителей университетов, а в партии "Голос" 24 декабря заявили, что во время голосования были случаи кнопкодавства. 18 января стало известно, что Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту возможного неперсонального голосования.

Теги: доходы, декларация, документы, НАПК, декларирование, Сергей Шкарлет
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