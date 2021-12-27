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ПОЛИТИКА

Глава "Слуги народа" Шуляк: В следующем году обязательно будем применять императивный мандат к местным депутатам

Шуляк выразила сожаление, что партия не может применить императивный мандат к народным депутатам
Шуляк выразила сожаление, что партия не может применить императивный мандат к народным депутатам
Фото: sluga-narodu.com

Партия "Слуга народа" намерена в начале февраля 2022 года принять первые решения по поводу применения императивного мандата к местным депутатам от политической силы. Об этом председатель партии Елена Шуляк заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина", часть которого опубликована 27 декабря.

"В следующем году обязательно будем применять императивный мандат к местным депутатам. На сегодняшний день все областные организации готовят соответствующие списки... Они их подготовят до конца этого года, чтобы уже в январе – феврале 2022-го мы могли применить эту процедуру. Думаю, уже в начале февраля будут соответствующие решения: их примут областные организации, а утвердят на уровне руководства партии", – заявила Шуляк, отвечая на вопрос, когда начнутся "чистки" в политсиле. 

Она подчеркнула, что существует определенная юридическая процедура применения императивного мандата, поэтому для полного понимания ситуации на местах областные организации получили задание подготовить список лиц, которые станут кандидатами "на вылет".

В то же время на уточняющий вопрос, о скольких местных депутатах из общего числа в 6407 может идти речь, политик отметила, что "пока этого никто не сможет сказать, потому что областные организации только сейчас получили задание предоставить списки таких депутатов".

По ее мнению, "вряд ли кто-нибудь хотел бы применить этот механизм в личных целях или для наказания кого-то неугодного". "Это серьезная санкция, поэтому в каждом конкретном случае будем тщательно изучать, прежде чем принять окончательное решение", – добавила Шуляк.

Она упомянула, что в дальнейшем рассматривать возможность применения императивного мандата к местным депутатам и исключения из парламентской фракции народных депутатов будет в том числе дисциплинарная комиссия, которую создают в партии.

Шуляк выразила сожаление, что такой механизм на законодательном уровне можно применять только для отзыва местных депутатов, а на других народных избранников он не распространяется. Она хотела бы применить такую санкцию, в частности, к депутатам от "Слуги народа", вступающим в межфракционное объединение "Разумная политика". 

Контекст:

Императивный мандат предполагает ограничение в действиях должностного лица какими-либо условиями, при нарушении которых оно может быть отозвано. Депутат может быть ограничен запретом на выход из фракции, если он был избран по партийным спискам от избирательного объединения, партии или блока, образовавшего эту фракцию.

В Украине закон "О статусе депутатов местных советов", после внесения изменений, принятых в 2020 году, позволяет прекратить функции депутата сельского, поселкового, городского, районного в городе, районного или областного совета как по инициативе избирателей, так и местной ячейки партии, от которой избирался депутат.

В парламенте же потеря депутатского мандата грозит только нардепам, которые прошли в Раду по спискам партий, а потом решили выйти из фракции. Например, в прошлом созыве Рады, в 2016 году, съезд партии БПП принял решение отобрать депутатские мандаты у Николая Томенко и Егора Фирсова, которые вышли из фракции. Если же фракция исключает депутата, он может продолжать работу. К мажоритарщикам применить императивный мандат тоже нельзя. 

Дискуссии по поводу введения нормы об императивном мандате в законодательство, регулирующее деятельность народных депутатов, активно велись в начале работы действующего созыва, но ни к чему не привели. 

Теги: депутаты, народные депутаты, Слуга народа, Елена Шуляк, императивный мандат, Разумная политика
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