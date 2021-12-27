Глава "Слуги народа" Шуляк: В следующем году обязательно будем применять императивный мандат к местным депутатам

"В следующем году обязательно будем применять императивный мандат к местным депутатам. На сегодняшний день все областные организации готовят соответствующие списки... Они их подготовят до конца этого года, чтобы уже в январе – феврале 2022-го мы могли применить эту процедуру. Думаю, уже в начале февраля будут соответствующие решения: их примут областные организации, а утвердят на уровне руководства партии", – заявила Шуляк, отвечая на вопрос, когда начнутся "чистки" в политсиле.

Она подчеркнула, что существует определенная юридическая процедура применения императивного мандата, поэтому для полного понимания ситуации на местах областные организации получили задание подготовить список лиц, которые станут кандидатами "на вылет".

В то же время на уточняющий вопрос, о скольких местных депутатах из общего числа в 6407 может идти речь, политик отметила, что "пока этого никто не сможет сказать, потому что областные организации только сейчас получили задание предоставить списки таких депутатов".

По ее мнению, "вряд ли кто-нибудь хотел бы применить этот механизм в личных целях или для наказания кого-то неугодного". "Это серьезная санкция, поэтому в каждом конкретном случае будем тщательно изучать, прежде чем принять окончательное решение", – добавила Шуляк.

Она упомянула, что в дальнейшем рассматривать возможность применения императивного мандата к местным депутатам и исключения из парламентской фракции народных депутатов будет в том числе дисциплинарная комиссия, которую создают в партии.

Шуляк выразила сожаление, что такой механизм на законодательном уровне можно применять только для отзыва местных депутатов, а на других народных избранников он не распространяется. Она хотела бы применить такую санкцию, в частности, к депутатам от "Слуги народа", вступающим в межфракционное объединение "Разумная политика".