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Магера об изменениях в избирательное законодательство: Логика в том, чтобы принудить авторитетных людей из сел и поселков идти на поклон к партиям

Отсутствие альтернативных способов выдвижения кандидатов на местных выборах чаще всего критиковали западные наблюдатели. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил экс-заместитель главы Центральной избирательной комиссии Андрей Магера.

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Магера: Каждая община в стране выберет себе городского главу, а Киев фактически спикера горсовета? Это совершенно ненормально
Магера: Каждая община в стране выберет себе городского главу, а Киев – фактически спикера горсовета? Это совершенно ненормально
Фото: Андрій Магера / Facebook
Елена ПОСКАННАЯ
журналист

Идея проводить выборы в сельские и поселковые советы по пропорциональной системе лишена логики, потому что там даже формально не существуют организации политических партий. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил экс-заместитель главы Центральной избирательной комиссии Андрей Магера.

Он отметил, что в 2020 году выборы в местные советы пройдут по пропорциональной системе, как и в 2015 году. Однако если ранее таким образом выбирали депутатов только областные советы и советы городов с численностью избирателей более 90 тыс., то теперь эта система распространяется и на райсоветы, райсоветы в городах, сельские и поселковые советы с количеством избирателей от 10 тыс. человек и больше.

"Если президент подпишет принятые Верховной Радой изменения, у нас впервые за годы новейшей истории Украины (начиная с 1991 года) выборы депутатов сельских и поселковых советов смогут проходить по пропорциональной системе. Такого ранее никогда не было. Данная идея лишена на всякой логики, поскольку в селах, поселках и маленьких городах даже формально не существует зарегистрированных организаций политических партий", – подчеркнул Магера.

Он считает, что такое положение дел заставит местных авторитетных деятелей договариваться с партиями.

"Видение авторов этого закона состоит в том, чтобы кандидатов выдвигала если не районная организация партии, то областная. Это может касаться партий, созданных года два назад, о которых еще никто не слышал. В итоге несколько человек на областном уровне будут решать вопрос, кого и на каких выборах выдвигать от партии. Логика в том, чтобы принудить авторитетных людей из сел и поселков идти на поклон к партиям, а это неправильно", – отметил эксперт.

По его мнению, большой проблемой украинского законодательства является отсутствие альтернативы партиям.

"В странах западной Европы, где существует пропорциональная система на выборах в органы местного самоуправления, есть альтернативные способы выдвижения кандидатов. Например, авторитетные в конкретной общине люди – адвокат, учитель, врач, священник, ученый и так далее – могут сформировать список независимых кандидатов, чтобы не зависеть ни от одной партии, и баллотироваться на выборах. У нас такой возможности нет. И это серьезная проблема. Именно этот момент в нашем законе часто критиковался западные наблюдатели", – рассказал Магера.

Еще одним минусом закона эксперт считает наличие императивного мандата.

"Это означает, что партии не только выдвинут кандидата, но и заберут мандат у депутата, если тот, по мнению партии, будет нарушать дисциплину или делать другие вещи. Императивный мандат тоже подвергается жесткой критике со стороны международных структур, потому что это не демократический механизм. Если избиратели выбрали депутата, только они могут на следующих выборах решить его судьбу", – сообщил собеседник.

Он полагает, что голосование по этой норме могло быть результатом определенных договоренностей. 

"Меня удивило, что за это проголосовало 308 депутатов. В парламенте есть консенсус по данному вопросу, как у партии власти, так и двух оппозиционных партии, а также двух депутатских групп. Отдельный вопрос: почему депутатские группы проголосовали "за"? Очевидно, это своеобразная политическая взятка, чтобы они получили возможность составлять соглашения с отдельными политическими партиями на представительство в избирательных комиссиях", – сказал Магера.

По его словам, новая система голосования может усложнить работу избирательных комиссий.

"В действительности большая проблема в том, что украинский парламент меняет избирательную систему буквально за месяц до начала избирательного процесса. Это ненормально. Так, по действующему кодексу, принятому в декабре 2019 года, на депутатов райсоветов в Киеве должны были выбирать по многомандатной мажоритарной системе. Но после внесенных вчера изменений, очевидно, речь пойдет о голосовании по пропорциональной системе. И это тоже будет проблема, потому что новая система. Избиратели получат два бюллетеня. Будет тяжело в них разобраться. Но еще сложнее придется членам избирательной комиссии. Они должны будут сначала подсчитать голоса, отданные за партию, а потом отдельно голоса за каждого из кандидатов от партии. Протокол будет очень большой", – предупредил эксперт.

Для самовыдвиженцев остается возможность участвовать в выборах сельских, поселковых и городских глав. В том числе это касается выборов мэра Киева. По словам Магеры, они будут проходить в два тура.

"Если в первом один из кандидатов не наберет абсолютное большинство – свыше 50% голосов, во втором туре будут участвовать два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов", – рассказал собеседник.

Он считает, что в столице лучше отказаться от идеи городской государственной администрации в Киеве, чтобы не разделять. 

"Во времена Виктора Януковича главой КГГА был Александр Попов, который не избирался киевлянами. Я думаю, это очень плохой опыт. Каждая городская община в стране получит возможность выбрать городского главу, а Киев – фактически спикера горсовета? Это совершенно ненормальная ситуация. Киевляне имеют право выбирать полноценного городского главу. Я категорически против разделения полномочий мэра столицы и главы КГГА. По большому счету, нужно отказываться от идеи горадминистрации в Киеве, чтобы тут было полноценное городское самоуправление", – резюмировал Магера. 

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

16 июля Верховная Рада Украины внесла изменения в Избирательный кодекс. Как отметили в пресс-службе парламента, изменения коснутся всех видов выборов и всех этапов избирательного процесса. Закон определил, что выборы по партийным спискам проводятся на уровне территориальных общин с населением больше 10 тыс. избирателей. Ранее пропорциональная система применялась для крупных населенных пунктов, где проживало 90 тыс. и более избирателей.

Теги: Киев, Украина, выборы, оппозиция, демократия, депутаты, Андрей Магера, самоуправление, законодательство, парламент, голосование, партия, императивный мандат
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