Монобольшинство уже "похоронили" сотню раз, но оно работает – Шуляк

Агентство попросило прокомментировать утверждения оппозиционных политсил о фактическом прекращении существования монобольшинства в Верховной Раде.

"Так уже два года говорят. Монобольшинство уже "похоронили", наверное, сотню раз, об этом рассказывают еще и на "олигархических" каналах, а также призывают провести внеочередные парламентские выборы… Но монобольшинство работает и, когда нужно, дает соответствующее количество голосов", – подчеркнула Шуляк.

На замечание, что при принятии госбюджета на следующий год фракция "Слуга народа" смогла дать только 215 голосов, она признала, что нардепы "также болеют COVID-19, ездят в международные командировки, поэтому мы не можем иногда физически иметь 226 человек".

Однако, добавила политик, в парламенте есть депутаты и других политсил, "которые понимают, насколько это важный для страны документ".

По ее словам, когда есть необходимость, фракция находит голоса "и от "Довіри", и от "За майбутнє'", и от внефракционных, а если нужно, то голосует даже и "Европейская солидарность".