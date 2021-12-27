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ПОЛИТИКА

Монобольшинство уже "похоронили" сотню раз, но оно работает – Шуляк

Шуляк: Монобольшинство работает и, когда нужно, дает соответствующее количество голосов
Шуляк: Монобольшинство работает и, когда нужно, дает соответствующее количество голосов
Фото: sluga-narodu.com

"Слуга народа" не ведет никаких переговоров о создании коалиции с другими политсилами, представленными в парламенте, потому что не видит в этом необходимости. Об этом сказала глава партии Елена Шуляк в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Агентство попросило прокомментировать утверждения оппозиционных политсил о фактическом прекращении существования монобольшинства в Верховной Раде.

"Так уже два года говорят. Монобольшинство уже "похоронили", наверное, сотню раз, об этом рассказывают еще и на "олигархических" каналах, а также призывают провести внеочередные парламентские выборы… Но монобольшинство работает и, когда нужно, дает соответствующее количество голосов", – подчеркнула Шуляк.

На замечание, что при принятии госбюджета на следующий год фракция "Слуга народа" смогла дать только 215 голосов, она признала, что нардепы "также болеют COVID-19, ездят в международные командировки, поэтому мы не можем иногда физически иметь 226 человек".

Однако, добавила политик, в парламенте есть депутаты и других политсил, "которые понимают, насколько это важный для страны документ".

По ее словам, когда есть необходимость, фракция находит голоса "и от "Довіри", и от "За майбутнє'", и от внефракционных, а если нужно, то голосует даже и "Европейская солидарность". 

Контекст:

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

С учетом депутатов, избранных в мажоритарных округах, "Слуга народа" получила более 250 мандатов и сформировала монобольшинство. За прошедшие 2,5 года часть нардепов покинула состав монобольшинства, некоторых исключили. Сейчас во фракции 242 депутата.

"Украинская правда" писала, что, хотя формально монобольшинство существует, фактическое его существование после создания объединения экс-спикера Дмитрия Разумкова "Разумная политика" "оказалось под вопросом. Из-за этого фракции "Слуга народа" для голосования по важным законопроектам необходимо постоянно согласовывать позиции с группами "Довіра" и "За майбутнє"

Издание отмечало, что из-за конфликта президента Владимира Зеленского с миллиардером Ринатом Ахметовым работа его фракции с этими группами может очень усложниться. 

В то же время глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает крайне маловероятным распад монокоалиции и еще менее возможными – менее 1% вероятности – досрочные перевыборы парламента. 

Теги: Верховная Рада, народные депутаты, коалиция, политика, парламент, Слуга народа, Европейская солидарность, Елена Шуляк, За майбутнє, Довіра
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