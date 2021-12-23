Арахамия прилетел на форум "Слуги народа" частным самолетом, но не смог ответить, сколько стоил перелет

Арахамия: Кто заплатил за это – нужно спрашивать у моего помощника Фото: sluga-narodu.com

Самолет Cessna 525A CitationJet CJ2 бортовой номер N125BJ вылетел из киевского аэропорта "Жуляны" 22 декабря в 10.59 и приземлился в Николаеве в 11.44.

В тот день Арахамия поучаствовал партийном форуме Николаевской областной организации партии "Слуга народа", открыл приемное отделение больницы скорой медицинской помощи, отремонтированное в рамках "Большой стройки".

"Кто заплатил за это – нужно спрашивать у моего помощника. Это он занимается. Я прилетел самолетом", – ответил он на вопросі журналистов.

На уточняющий вопрос, знает ли политик, сколько стоил перелет из Киева в Николаев, он снова отправил к помощнику.

"Это помощник занимается. У меня встречный вопрос, а вас [депутат Николаевского горсовета] Артем Ильюк на работу официально взял?" – сказал он.

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