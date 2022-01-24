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Шуляк рассказала, как будут исключать депутатов, которые не поддерживают инициативы "слуг народа"

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Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк рассказала, как в партии будут поступать с депутатами всех уровней, которые не поддерживают партийные инициативы
Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк рассказала, как в партии будут поступать с депутатами всех уровней, которые не поддерживают партийные инициативы
Фото: el.shuliak / Facebook

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сожалеет, что в отношении народных депутатов не действует императивный мандат и очень сложно применить уголовную и административную ответственность. Об этом она заявила в интервью "Українським новинам", опубликованном 24 января.

Комментируя вопрос журналиста о том, есть ли депутаты, которые "не идут в ногу" с партией, и какие меры будут к ним применяться, она отметила, что "мы [партия "Слуга народа"] бы не хотели, чтобы императивный мандат превратился в механизм для "свода счетов". 

"Когда говорила об этом, то прежде всего имела в виду возможность применять императивный мандат к депутатам местных советов. Депутатами, которых выдвигала партия "Слуга народа", на сегодняшний день по Украине работает 6407 человек. Уже прошел год, и мы в обязательном порядке, согласно действующему законодательству, призывали всех отчитаться перед своими избирателями. В свою очередь, партийные областные организации должны предоставить информацию о тех депутатах, в отношении которых может быть использован императивный мандат", – рассказала Шуляк.

Она также отметила, что действующее законодательство четко определяет, в каких случаях может применяться императивный мандат. Например, когда депутат не вошел во фракцию, когда он не посещал более 50% заседаний, когда не голосовал за программные документы вместе с фракцией.

По ее словам, в партии "Слуга народа" будет применяться следующий механизм: "Областные организации представляют в национальный совет общин партии такие кандидатуры – и мы все вместе решаем вопрос лишения мандата у таких депутатов".

Глава партии "Слуга народа" также высказала сожаление, что данная процедура не может быть использована по отношению к народным депутатам Верховной Рады Украины.

"К большому сожалению, к народным депутатам нельзя применить императивный мандат, и мне кажется, что Рада этого созыва за это не проголосует. Мы не найдем достаточного количества голосов для принятия такой нормы. Относительно нардепов не действует императивный мандат, уголовную и административную ответственность также очень трудно применить. Поэтому можно будет применять определенные решения об исключении из фракции или партии, если депутаты не будут поддерживать инициативы, которые зафиксированы в программных документах", – заявила Шуляк.

Контекст:

С учетом депутатов, избранных в мажоритарных округах, "Слуга народа" получила более 250 мандатов и сформировала монобольшинствоЗа прошедшие 2,5 года часть нардепов покинула состав монобольшинства, некоторых исключили. Сейчас во фракции 242 депутата.

"Украинская правда" писала, что, хотя формально монобольшинство существует, фактическое его существование после создания объединения экс-спикера Дмитрия Разумкова "Разумная политика" "оказалось под вопросом. Из-за этого фракции "Слуга народа" для голосования по важным законопроектам необходимо постоянно согласовывать позиции с группами "Довіра" и "За майбутнє"

Издание отмечало, что из-за конфликта президента Владимира Зеленского с миллиардером Ринатом Ахметовым работа его фракции с этими группами может очень усложниться. 

В то же время глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает крайне маловероятным распад монокоалиции и еще менее возможными – менее 1% вероятности – досрочные перевыборы парламента. 

Теги: депутаты, народные депутаты, Слуга народа, партия, Елена Шуляк, императивный мандат
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