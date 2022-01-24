Шуляк рассказала, как будут исключать депутатов, которые не поддерживают инициативы "слуг народа"

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк рассказала, как в партии будут поступать с депутатами всех уровней, которые не поддерживают партийные инициативы Фото: el.shuliak / Facebook

Комментируя вопрос журналиста о том, есть ли депутаты, которые "не идут в ногу" с партией, и какие меры будут к ним применяться, она отметила, что "мы [партия "Слуга народа"] бы не хотели, чтобы императивный мандат превратился в механизм для "свода счетов".

"Когда говорила об этом, то прежде всего имела в виду возможность применять императивный мандат к депутатам местных советов. Депутатами, которых выдвигала партия "Слуга народа", на сегодняшний день по Украине работает 6407 человек. Уже прошел год, и мы в обязательном порядке, согласно действующему законодательству, призывали всех отчитаться перед своими избирателями. В свою очередь, партийные областные организации должны предоставить информацию о тех депутатах, в отношении которых может быть использован императивный мандат", – рассказала Шуляк.

Она также отметила, что действующее законодательство четко определяет, в каких случаях может применяться императивный мандат. Например, когда депутат не вошел во фракцию, когда он не посещал более 50% заседаний, когда не голосовал за программные документы вместе с фракцией.

По ее словам, в партии "Слуга народа" будет применяться следующий механизм: "Областные организации представляют в национальный совет общин партии такие кандидатуры – и мы все вместе решаем вопрос лишения мандата у таких депутатов".

Глава партии "Слуга народа" также высказала сожаление, что данная процедура не может быть использована по отношению к народным депутатам Верховной Рады Украины.

"К большому сожалению, к народным депутатам нельзя применить императивный мандат, и мне кажется, что Рада этого созыва за это не проголосует. Мы не найдем достаточного количества голосов для принятия такой нормы. Относительно нардепов не действует императивный мандат, уголовную и административную ответственность также очень трудно применить. Поэтому можно будет применять определенные решения об исключении из фракции или партии, если депутаты не будут поддерживать инициативы, которые зафиксированы в программных документах", – заявила Шуляк.