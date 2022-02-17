Спасатели ГСЧС эвакуировали людей в подвал во время обстрела боевиками Станицы Луганской. Видео

В ведомстве отметили, что привлекли 15 человек личного состава, в том числе пиротехническое отделение, а также четыре единицы техники.

Контекст:

17 февраля ситуация на Донбассе обострилась. Боевики обстреливают, в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, населенные пункты, которые находятся под контролем Украины.

Около 9.00 боевики обстреляли из тяжелого вооружения детский сад в Станице Луганской. Во время провокации со стороны незаконных вооруженных формирований в заведении находились 20 детей и 18 работников, их эвакуировали. В результате атаки оккупантов пострадали трое работников детского сада – две женщины и мужчина получили контузии.

В ВСУ отметили, что боевики пытаются обвинить в этой провокации украинскую сторону, распространяя фейки об обстреле детсада.

По данным штаба ООС, по состоянию на 14.00 оккупанты на Донбассе нарушили режим тишины уже 34 раза, ранены военные и гражданские.