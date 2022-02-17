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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обострение на Донбассе. Украинская делегация инициировала созыв внеочередного заседания ТКГ

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С начала суток на Донбассе были ранены двое украинских военных
С начала суток на Донбассе были ранены двое украинских военных
Фото: EPA (архив)

Украинская делегация в трехсторонней контактной группе инициирует внеочередное заседание ТКГ в связи с обострением ситуации на Донбассе. Об этом пресс-служба украинской делегации сообщила в Facebook 17 февраля.

"Сегодня с утра мы наблюдаем многочисленные нарушения режима прекращения огня на линии разграничения со стороны незаконных вооруженных формирований, поддерживаемых РФ. В результате более 40 обстрелов с применением ствольной артиллерии, минометов и танков повреждены здание детского сада в районе Станицы Луганской, снаряды попали во двор Врубовского лицея. В обоих постройках во время обстрелов находились дети, учащиеся и персонал. Повреждены жилые здания и объекты инфраструктуры. Получили [телесные] повреждения трое мирных жителей", – говорится в заявлении.

В связи с этим делегация обратилась к представителю ОБСЕ в контактной группе для безотлагательного созыва внеочередных консультаций рабочей группы по вопросам безопасности, а также внеочередного заседания ТКГ.

"Именно для того, чтобы такие провокации не могли стать поводом для эксалации, мы предлагали и предлагаем привлечение представителей стран нормандского формата к участию во всех механизмах, осуществляющих мониторинг и верификацию соблюдения режима прекращения огня. Мы готовы к дальнейшей работе в переговорном формате для прекращения нарушений и восстановления режима тишины, ведь только при условии устойчивого прекращения огня возможно дальнейшее движение по гуманитарным, социальным и политическим вопросам с целью мирного урегулирования конфликта на украинском Донбассе", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/454465386463877

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

3 февраля 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что интенсивность провокаций со стороны оккупантов на Донбассе уменьшается.

17 февраля ситуация на Донбассе обострилась. Боевики массово обстреливают населенные пункты, которые находятся под контролем Украины, причем пытаются обвинить в этом украинскую сторону, распространяя фейки об обстреле детского сада. По Станице Луганской оккупанты выпустили 32 снаряда из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм. Было повреждено здание детского сада, где в это время находились дети. Кроме того, была повреждена коммунальная инфраструктура, половина населенного пункта осталась без электроснабжения. В результате обстрела трое работников детского сада получили контузии.

По состоянию на 14.00 17 февраля российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня 34 раза. Ранены двое украинских военнослужащих и двое гражданских лиц.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, ОБСЕ, Донбасс, Станица Луганская, обстрелы, российская агрессия, контактная группа, война в Украине
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