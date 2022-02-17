Обострение на Донбассе. Украинская делегация инициировала созыв внеочередного заседания ТКГ

С начала суток на Донбассе были ранены двое украинских военных Фото: EPA (архив)

"Сегодня с утра мы наблюдаем многочисленные нарушения режима прекращения огня на линии разграничения со стороны незаконных вооруженных формирований, поддерживаемых РФ. В результате более 40 обстрелов с применением ствольной артиллерии, минометов и танков повреждены здание детского сада в районе Станицы Луганской, снаряды попали во двор Врубовского лицея. В обоих постройках во время обстрелов находились дети, учащиеся и персонал. Повреждены жилые здания и объекты инфраструктуры. Получили [телесные] повреждения трое мирных жителей", – говорится в заявлении.

В связи с этим делегация обратилась к представителю ОБСЕ в контактной группе для безотлагательного созыва внеочередных консультаций рабочей группы по вопросам безопасности, а также внеочередного заседания ТКГ.

"Именно для того, чтобы такие провокации не могли стать поводом для эксалации, мы предлагали и предлагаем привлечение представителей стран нормандского формата к участию во всех механизмах, осуществляющих мониторинг и верификацию соблюдения режима прекращения огня. Мы готовы к дальнейшей работе в переговорном формате для прекращения нарушений и восстановления режима тишины, ведь только при условии устойчивого прекращения огня возможно дальнейшее движение по гуманитарным, социальным и политическим вопросам с целью мирного урегулирования конфликта на украинском Донбассе", – говорится в сообщении.