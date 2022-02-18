60 нарушений перемирия, 30 обстрелянных населенных пунктов. В штабе ООС подвели итоги 17 февраля

В штабе назвали 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, которые попали под обстрел: Новотошковское, Водяное, Трудовское, Старогнатовка, Пивденное, Майорск, Лобачево, Новоселовка Вторая, Луганское, Старый Айдар, Марьинка, Светлодарск, Троицкое, Попасная, Зайцево, Новозвановка, Пески, Гольмовский, Хрящевка, Сизое, Авдеевка, Шумы, Травневое, Невельское, Донецкий, Врубовка, Опытное, Гранитное, Широкино и многократно – Станица Луганская.

В результате обстрелов один украинский военный был ранен, еще один травмирован, также ранено двое гражданских, трое контужено.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"За текущие сутки со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня, четыре из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения… Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет", – говорится в утренней сводке.

В частности, боевики обстреляли Болотенное и Новогнатовку – из артиллерии калибра 122 мм, дважды Старогнатовку – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов, Чермалык – из автоматических станковых гранатометов, Шумы – из минометов калибра 82 мм.

17 февраля ситуация на Донбассе резко обострилась после длительного затишья.

Станицу Луганскую боевики обстреляли из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм. Было повреждено здание детского сада, где в это время находились дети. Кроме того, была повреждена коммунальная инфраструктура, половина населенного пункта осталась без электроснабжения.

В этот же день оккупанты обстреляли Врубовку, один из снарядов попал во двор лицея, где находилось 30 учеников. В результате атаки боевиков был перебит газопровод. Также один из снарядов повредил частный дом.

В Марьинке снаряд упал возле школы. Также было повреждено здание детского центра творчества. Дети не пострадали, но множественные осколочные ранения получила женщина, которая находилась на автобусной остановке.