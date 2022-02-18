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ВОЙНА В УКРАИНЕ

60 нарушений перемирия, 30 обстрелянных населенных пунктов. В штабе ООС подвели итоги 17 февраля

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Под обстрел боевиков попали 30 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях
Под обстрел боевиков попали 30 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях
Фото: Головне управління ДСНС України у Луганській області / Facebook

За сутки 17 февраля боевики на Донбассе 60 раз нарушили режим тишины, в том числе 43 раза – применив запрещенное Минскими договоренностями вооружения. С начала текущих суток уже зафиксировано шесть обстрелов. Об этом сообщил в Facebook утром 18 февраля штаб операции Объединенных сил.

В штабе назвали 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, которые попали под обстрел: Новотошковское, Водяное, Трудовское, Старогнатовка, Пивденное, Майорск, Лобачево, Новоселовка Вторая, Луганское, Старый Айдар, Марьинка, Светлодарск, Троицкое, Попасная, Зайцево, Новозвановка, Пески, Гольмовский, Хрящевка, Сизое, Авдеевка, Шумы, Травневое, Невельское, Донецкий, Врубовка, Опытное, Гранитное, Широкино и многократно – Станица Луганская. 

В результате обстрелов один украинский военный был ранен, еще один травмирован, также ранено двое гражданских, трое контужено. 

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"За текущие сутки со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня, четыре из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения… Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет", – говорится в утренней сводке. 

В частности, боевики обстреляли Болотенное и Новогнатовку – из артиллерии калибра 122 мм, дважды Старогнатовку – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов, Чермалык – из автоматических станковых гранатометов, Шумы – из минометов калибра 82 мм.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/314670760688241

17 февраля ситуация на Донбассе резко обострилась после длительного затишья.

Станицу Луганскую боевики обстреляли из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм. Было повреждено здание детского сада, где в это время находились дети. Кроме того, была повреждена коммунальная инфраструктура, половина населенного пункта осталась без электроснабжения. 

В этот же день оккупанты обстреляли Врубовку, один из снарядов попал во двор лицея, где находилось 30 учеников. В результате атаки боевиков был перебит газопровод. Также один из снарядов повредил частный дом. 

В Марьинке снаряд упал возле школы. Также было повреждено здание детского центра творчества. Дети не пострадали, но множественные осколочные ранения получила женщина, которая находилась на автобусной остановке. 

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

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