Главарь боевиков "ДНР" объявил об эвакуации жителей ОРДО в Россию

Пушилин утверждает, что "по договоренности" с российскими властями в Ростовскую область РФ вывозят в первую очередь женщин, детей и людей пожилого возраста, в стране-агрессоре для жителей Донбасса якобы уже готовы "места приема и размещения".

По словам главаря "ДНР", "временный выезд сохранит жизнь и здоровье" жителей ОРДО.

О подобных действиях боевиков предупреждал 17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Он подчеркивал, что Украина не планирует никаких наступательных операций и обстрелов мирных жителей на Донбассе. "Ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях несет государство-оккупант Российская Федерация. Любой ущерб, который может быть причинен людям или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является провокацией", – заявлял Залужный.

17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились.