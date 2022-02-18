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Обострение на Донбассе и ультиматум Путина. 18 февраля в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

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Программа Савика Шустера начнется в 21.00
Программа Савика Шустера начнется в 21.00
Фото: Шустер online / Facebook

Вечером 18 февраля в эфире каналов "Украина" и "Украина 24", а также YouTube-канала Shuster online выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на тему "Хроника необъявленной войны". Об этом сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.

Гости студии обсудят в прямом эфире обострение на Донбассе, обстрелы боевиками детских садов, школ и жилых домов и возможный ответ Украины; ультиматум президента РФ Владимира Путина о вступлении Украины в НАТО, а также что будет, если Россия признает независимость группировок "ЛНР" и "ДНР".

Гости программы: 

  • Петр Порошенко, президент Украины (2014–2019), народный депутат и лидер партии "Европейская солидарность";
  • Арсений Яценюк, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014–2016);
  • Игорь Смешко, глава партии "Сила и честь", глава СБУ (2003–2005);
  • Андрей Загороднюк, министр обороны Украины (2019–2020);
  • Владимир Огрызко, министр иностранных дел Украины (2007–2009);
  • Евгений Мураев, лидер партии "Наши";
  • Нестор Шуфрич, народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь";
  • Андрей Билецкий, лидер партии "Национальный корпус";
  • Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ".

В пресс-службе ток-шоу отметили, что также к участию в эфире были приглашены:

  • Ирина Верещук, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;
  • Алексей Резников, министр обороны;
  • Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел;
  • Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины;
  • Давид Арахамия, глава парламентской фракции "Слуга народа".
ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube

Трансляция ток-шоу начнется в 21.00.

Контекст:

Программа "Свобода слова Савика Шустера" выходит на телеканале "Украина" по пятницам с сентября 2019 года.

Шустер работает на украинском телевидении с 2005 года. В разные годы его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24 канал", "112 Украина", "1+1".

Теги: Савик Шустер, российская агрессия, война в Украине, ток-шоу, Свобода слова Савика Шустера
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