Обострение на Донбассе и ультиматум Путина. 18 февраля в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

Гости студии обсудят в прямом эфире обострение на Донбассе, обстрелы боевиками детских садов, школ и жилых домов и возможный ответ Украины; ультиматум президента РФ Владимира Путина о вступлении Украины в НАТО, а также что будет, если Россия признает независимость группировок "ЛНР" и "ДНР".
Гости программы:
- Петр Порошенко, президент Украины (2014–2019), народный депутат и лидер партии "Европейская солидарность";
- Арсений Яценюк, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014–2016);
- Игорь Смешко, глава партии "Сила и честь", глава СБУ (2003–2005);
- Андрей Загороднюк, министр обороны Украины (2019–2020);
- Владимир Огрызко, министр иностранных дел Украины (2007–2009);
- Евгений Мураев, лидер партии "Наши";
- Нестор Шуфрич, народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь";
- Андрей Билецкий, лидер партии "Национальный корпус";
- Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ".
В пресс-службе ток-шоу отметили, что также к участию в эфире были приглашены:
- Ирина Верещук, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;
- Алексей Резников, министр обороны;
- Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел;
- Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины;
- Давид Арахамия, глава парламентской фракции "Слуга народа".
ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube
Трансляция ток-шоу начнется в 21.00.
Контекст:
Программа "Свобода слова Савика Шустера" выходит на телеканале "Украина" по пятницам с сентября 2019 года.
Шустер работает на украинском телевидении с 2005 года. В разные годы его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24 канал", "112 Украина", "1+1".