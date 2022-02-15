ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Никто не может сказать, как сложится обстановка". Путин ответил, будет ли война в Европе

Путин заявил, что был свидетелем "войны в Европе, развязанной блоком НАТО"
Путин заявил, что был свидетелем "войны в Европе, развязанной блоком НАТО"
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не хочет войны и из-за этого выдвинула свои требования по так называемым гарантиям безопасности в Европе. Об этом он сказал 15 февраля в Москве на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, трансляцию вел РБК.

Путина дважды спрашивали о вероятном нападении РФ на Украину, оба раза вопросы задавали журналисты из Германии. 

Когда главу Кремля спросили, будет ли война в Европе, он вспомнил Югославию. 

"Господин федеральный канцлер только что сказал, что люди его поколения (а я отношусь к его поколению) с трудом себе представляют какую-то войну в Европе. И сказано это, конечно, применительно к ситуации вокруг Украины. Но ведь мы с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной как раз блоком НАТО против Югославии. Крупная военная операция с нанесением ракетно-бомбовых ударов по одной из европейских столиц – по Белграду. Это же было? Без санкции Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Это очень плохой пример, но он был. Хотим мы этого или нет? Конечно, нет. Именно поэтому мы и выдвинули предложение о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну. К сожалению (и мы уже об этом говорили) предметного конструктивного ответа на сделанные нами предложения мы не получили", – заявил Путин.

Он отметил, что в ответах США на требования по гарантиям "есть некоторые элементы, которые можно обсуждать". 

"Но мы готовы это делать только в совокупности с теми основополагающими вопросами, которые представляют для нас первоочередное значение. Рассчитываем, и я сегодня сказал об этом господину федеральному канцлеру, что диалог сложится именно таким образом. И в зависимости от того, как он будет развиваться, будет развиваться ситуация и по всем остальным трекам, которые вас и нас беспокоят. И нас беспокоят так же как и вас, уверяю", – добавил глава Кремля. 

Шольц призвал к мирному урегулированию конфликта и возразил, что в Югославии была "несколько другая ситуация". 

"Там была опасность и угроза геноцида и этому необходимо было воспрепятствовать. Я очень доволен, что все мирно развивается и народы Балкан нашли перспективу в направлении ЕС и все это – добрый знак", – подчеркнул он. 

Путин заявил, что по оценке РФ, "то что происходит на Донбассе – и есть геноцид". 

К вопросу о войне вернулись через некоторое время. "Как будут дела обстоять в ближайшие дни и недели, будет ли продолжаться отвод войск? И нападение на Украину. Вы сегодня можете его исключить?" – спросил Путина немецкий журналист.  

"Как Россия будет действовать дальше? По плану. А из чего он будет складываться? Из обстановки на местах. Кто может ответить, как будет складываться реальная обстановка? Пока никто. Это зависит не только от нас. Но мы намерены и будем стремиться к тому, чтобы договариваться с нашими партнерами по тем вопросам, которые были нами поставлены, для их решения дипломатическим путем. Какие они – хорошо известно. Применительно к обеспечению безопасности России это нерасширение НАТО, смещение военной инфраструктуры блока к 1997 году и неразмещение вблизи наших границ боевых ударных комплексов. Все, по-моему, понятно, ясно. Мы готовы говорить и по другим вопросам, которые содержатся в полученном нами ответе, но в комплексе с тем, что представляет для нас первостепенную ценность, первостепенное значение", – ответил Путин. 

Контекст:

США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

11 февраля ряд странв том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

ЦРУ США считает, что Россия может напасть на Украину 16 февраля. Об этом 11 февраля сообщал, ссылаясь на источники, немецкий журнал Der Spiegel.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Югославия, российская агрессия, война в Украине, конфликт, война на Донбассе, Олаф Шольц
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Очень вкусно выглядит", "Сразу захотелось приготовить". Кулинарный блогер показала, как за полчаса испечь пирог с джемом
  "Очень вкусно выглядит", "Сразу захотелось приготовить". Кулинарный блогер показала, как за полчаса испечь пирог с джемом
"Цыпуля", "Самая красивая". Полякова снялась на отдыхе в наряде из просвечивающейся ткани
"Цыпуля", "Самая красивая". Полякова снялась на отдыхе в наряде из просвечивающейся ткани
"Это не перезагрузка. Это возвращение Чипа и Дейла". Вышел первый трейлер фильма о приключениях знаменитых бурундуков. Видео
"Это не перезагрузка. Это возвращение Чипа и Дейла". Вышел первый трейлер фильма о приключениях знаменитых бурундуков. Видео
  Жена Павлика призналась, что зарабатывает в Instagram порядка $10 тыс.
  Жена Павлика призналась, что зарабатывает в Instagram порядка $10 тыс.
"Мошенники не могут представлять Украину на "Евровидении". Глава Общественного прокомментировал скандал с победительницей нацотбора Паш
"Мошенники не могут представлять Украину на "Евровидении". Глава Общественного прокомментировал скандал с победительницей нацотбора Паш
"Евровидение 2022". Общественное и представители Паш отреагировали на заявление ГПСУ о непредоставлении справки о легальном въезде в Крым
"Евровидение 2022". Общественное и представители Паш отреагировали на заявление ГПСУ о непредоставлении справки о легальном въезде в Крым
"Оскар 2022". Организаторы кинопремии озвучили имена ведущих
"Оскар 2022". Организаторы кинопремии озвучили имена ведущих
"Помню Сару еще в животике". Подруга Брежневой после празднования 40-летия певицы высказалась о ее младшей дочери – 12-летней Саре
"Помню Сару еще в животике". Подруга Брежневой после празднования 40-летия певицы высказалась о ее младшей дочери – 12-летней Саре
"Сладкая девочка", "Классная, просто шедевр". В сети обсуждают новую фотосессию Мейхер в черном наряде на тонких бретельках
"Сладкая девочка", "Классная, просто шедевр". В сети обсуждают новую фотосессию Мейхер в черном наряде на тонких бретельках
  "Может, перенести войну? Отменять не будем, все-таки война. Перенесем". Ургант под смешки в зале высказался о вероятном вторжении РФ в Украину
  "Может, перенести войну? Отменять не будем, все-таки война. Перенесем". Ургант под смешки в зале высказался о вероятном вторжении РФ в Украину
"Жена не разрешает такое лайкать". Каменских показала мокрое тело вблизи
"Жена не разрешает такое лайкать". Каменских показала мокрое тело вблизи
"Господи, почему так сложно быть красивой", "Залипательно". 36-летняя Астафьева показала свою тренировку
"Господи, почему так сложно быть красивой", "Залипательно". 36-летняя Астафьева показала свою тренировку
СМИ назвали имена вероятных ведущих церемонии вручения "Оскара 2022"
СМИ назвали имена вероятных ведущих церемонии вручения "Оскара 2022"
"Да, принцесса!" Саливанчук позировала в мини-платье, подняв вверх ноги
"Да, принцесса!" Саливанчук позировала в мини-платье, подняв вверх ноги
Брежнева отреагировала на откровенные снимки проживающей в США старшей дочери
Брежнева отреагировала на откровенные снимки проживающей в США старшей дочери
"Еще духовка не остыла", "Эта духовка не закрывается". 46-летняя Волочкова показала растяжку рядом с новым мужчиной
"Еще духовка не остыла", "Эта духовка не закрывается". 46-летняя Волочкова показала растяжку рядом с новым мужчиной
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Крупная Наташа стала. Руки – жесть, пухляхи". 48-летняя Королева в колготках в сетку показала растяжку (44554)
2
"Что за орехи! Огонь". Каменских снялась в микрокупальнике с верхнего ракурса (42290)
3
"Милота какая", "Этот нос-курнос". Молодая жена 76-летнего Петросяна показала лицо их сына, которому исполнился год (26332)
4
"Его на вертолете перевезли в больницу. Состояние стабильное". Сын звезды "Дизель Шоу" Крутоголова в Италии попал в аварию (19858)
5
48-летняя Клум в откровенном мини-платье без белья позировала рядом с молодым мужем (19432)
6
"Всегда люблю". Марина Порошенко с синим маникюром и в черной маске показала объятия с супругом (18365)
7
Звезда сериалов "Игра престолов" и "Ход королевы" Томас Сэнгстер встречается с бывшей женой Илона Маска – СМИ (16685)
8
Комаровский рассказал, как можно избавиться от храпа (16213)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS