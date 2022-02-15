"Никто не может сказать, как сложится обстановка". Путин ответил, будет ли война в Европе

Путина дважды спрашивали о вероятном нападении РФ на Украину, оба раза вопросы задавали журналисты из Германии.
Когда главу Кремля спросили, будет ли война в Европе, он вспомнил Югославию.
"Господин федеральный канцлер только что сказал, что люди его поколения (а я отношусь к его поколению) с трудом себе представляют какую-то войну в Европе. И сказано это, конечно, применительно к ситуации вокруг Украины. Но ведь мы с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной как раз блоком НАТО против Югославии. Крупная военная операция с нанесением ракетно-бомбовых ударов по одной из европейских столиц – по Белграду. Это же было? Без санкции Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Это очень плохой пример, но он был. Хотим мы этого или нет? Конечно, нет. Именно поэтому мы и выдвинули предложение о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну. К сожалению (и мы уже об этом говорили) предметного конструктивного ответа на сделанные нами предложения мы не получили", – заявил Путин.
Он отметил, что в ответах США на требования по гарантиям "есть некоторые элементы, которые можно обсуждать".
"Но мы готовы это делать только в совокупности с теми основополагающими вопросами, которые представляют для нас первоочередное значение. Рассчитываем, и я сегодня сказал об этом господину федеральному канцлеру, что диалог сложится именно таким образом. И в зависимости от того, как он будет развиваться, будет развиваться ситуация и по всем остальным трекам, которые вас и нас беспокоят. И нас беспокоят так же как и вас, уверяю", – добавил глава Кремля.
Шольц призвал к мирному урегулированию конфликта и возразил, что в Югославии была "несколько другая ситуация".
"Там была опасность и угроза геноцида и этому необходимо было воспрепятствовать. Я очень доволен, что все мирно развивается и народы Балкан нашли перспективу в направлении ЕС и все это – добрый знак", – подчеркнул он.
Путин заявил, что по оценке РФ, "то что происходит на Донбассе – и есть геноцид".
К вопросу о войне вернулись через некоторое время. "Как будут дела обстоять в ближайшие дни и недели, будет ли продолжаться отвод войск? И нападение на Украину. Вы сегодня можете его исключить?" – спросил Путина немецкий журналист.
"Как Россия будет действовать дальше? По плану. А из чего он будет складываться? Из обстановки на местах. Кто может ответить, как будет складываться реальная обстановка? Пока никто. Это зависит не только от нас. Но мы намерены и будем стремиться к тому, чтобы договариваться с нашими партнерами по тем вопросам, которые были нами поставлены, для их решения дипломатическим путем. Какие они – хорошо известно. Применительно к обеспечению безопасности России это нерасширение НАТО, смещение военной инфраструктуры блока к 1997 году и неразмещение вблизи наших границ боевых ударных комплексов. Все, по-моему, понятно, ясно. Мы готовы говорить и по другим вопросам, которые содержатся в полученном нами ответе, но в комплексе с тем, что представляет для нас первостепенную ценность, первостепенное значение", – ответил Путин.
США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.
11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.
ЦРУ США считает, что Россия может напасть на Украину 16 февраля. Об этом 11 февраля сообщал, ссылаясь на источники, немецкий журнал Der Spiegel.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.