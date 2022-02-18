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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников об обострении на Донбассе: Наша задача – укротить эту аномалию, чтобы она не стала прологом для эскалации

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Резников: Провокации не прекратятся, ведь Кремль готовит признание ОРДЛО по сценарию, отработанному в Грузии
Резников: Провокации не прекратятся, ведь Кремль готовит признание ОРДЛО по сценарию, отработанному в Грузии
Фото: rada.gov.ua

За полтора месяца с начала года боевики на Донбассе устроили суммарно 107 обстрелов, из которых четыре были направлены на населенные пункты, за один день 17 февраля произошло 60 обстрелов по 30 селам и городам. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, выступая в Верховной Раде, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Вчера были зафиксированы аномальные события, которые заметно отличаются от того, что происходило с начала года. Наша задача – укротить эту аномалию, чтобы она не стала прологом для эскалации", – сказал министр. 

Он отметил, что в последнее время на Донбассе обычно фиксировали за день от двух до пяти нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков, были дни совсем без обстрелов, и на протяжении 30 дней не погиб ни один украинский воин.

"С 1 января по 16 февраля включительно по линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях со стороны временно оккупированной Россией территории было зафиксировано 107 обстрелов позиций наших воинов и четыре обстрела населенных пунктов, в том числе 22 раза с использованием запрещенного Минскими договоренностями оружия. Но за прошлые сутки, 17 февраля, враг осуществил 60 обстрелов, из которых 43 – из запрещенного оружия, использовал ствольную артиллерию, минометы разных калибров, гранатометы, стрелял из танков и ПЗРК", – сказал Резников.

По его информации, обстрелы начались в 5 утра и с перерывами длились до 14 часов, потом был всплеск около 22. Они происходили почти по всей линии фронта, от Станицы Луганской до Широкино. Огонь вели по примерно 30 населенным пунктам на подконтрольной Украине территории. Резников обратил внимание на характер обстрелов – снаряды попали в детский сад, двор школы, жилые дома.

"Как видите, российское командование направило сильный удар против учебных заведений и жилья. Главным объектом стало мирное население. Это военное преступление и открытая провокация, про вероятность которой мы предупреждали как про возможный сценарий эскалации", – подчеркнул министр.

Он уверен, что одна из причин, по которым эта провокация произошла именно вчера, – заседание Совбеза ООН. Глава Минобороны отметил, что это "традиционная тактика российской стороны" – перед важными событиями международного формата, которые касаются российско-украинской войны, устраивать какой-то инцидент, чтобы создать фон, который Россия считает выгодным

В частности, он отметил, что российские пропагандисты заявляли, что садик якобы находится на оккупированной территории, но "их вранье удалось очень быстро опровергнуть".

Резников поблагодарил украинских военных за выдержку, и подчеркнул, что задача украинцев – не поддаваться на провокации и "держать голову холодной".

"В эти дни мы постоянно сталкиваемся с провокациями – обстрелы, кибератаки, небезопасные маневры авиации, вывод из строя мобильной связи... Провокации не прекратятся, ведь Кремль все равно готовит признание ОРДЛО по сценарию, отработанному в Грузии. Независимо от того, будет ли он реализован – просто чтобы иметь этот вариант на столе", – отметил министр. 

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

17 февраля ситуация на Донбассе резко обострилась после длительного затишья.

Станицу Луганскую боевики обстреляли из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм. Было повреждено здание детского сада, где в это время находились дети. Кроме того, была повреждена коммунальная инфраструктура, половина населенного пункта осталась без электроснабжения. 

В этот же день оккупанты обстреляли Врубовку, один из снарядов попал во двор лицея, где находилось 30 учеников. В результате атаки боевиков был перебит газопровод. Также один из снарядов повредил частный дом. 

В Марьинке снаряд упал возле школы. Также было повреждено здание детского центра творчества. Дети не пострадали, но множественные осколочные ранения получила женщина, которая находилась на автобусной остановке. 

Теги: Верховная Рада, провокации, боевики, Алексей Резников, Минобороны, обстрелы, российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе
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