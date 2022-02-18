Резников об обострении на Донбассе: Наша задача – укротить эту аномалию, чтобы она не стала прологом для эскалации

Резников: Провокации не прекратятся, ведь Кремль готовит признание ОРДЛО по сценарию, отработанному в Грузии Фото: rada.gov.ua

"Вчера были зафиксированы аномальные события, которые заметно отличаются от того, что происходило с начала года. Наша задача – укротить эту аномалию, чтобы она не стала прологом для эскалации", – сказал министр.

Он отметил, что в последнее время на Донбассе обычно фиксировали за день от двух до пяти нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков, были дни совсем без обстрелов, и на протяжении 30 дней не погиб ни один украинский воин.

"С 1 января по 16 февраля включительно по линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях со стороны временно оккупированной Россией территории было зафиксировано 107 обстрелов позиций наших воинов и четыре обстрела населенных пунктов, в том числе 22 раза с использованием запрещенного Минскими договоренностями оружия. Но за прошлые сутки, 17 февраля, враг осуществил 60 обстрелов, из которых 43 – из запрещенного оружия, использовал ствольную артиллерию, минометы разных калибров, гранатометы, стрелял из танков и ПЗРК", – сказал Резников.

По его информации, обстрелы начались в 5 утра и с перерывами длились до 14 часов, потом был всплеск около 22. Они происходили почти по всей линии фронта, от Станицы Луганской до Широкино. Огонь вели по примерно 30 населенным пунктам на подконтрольной Украине территории. Резников обратил внимание на характер обстрелов – снаряды попали в детский сад, двор школы, жилые дома.

"Как видите, российское командование направило сильный удар против учебных заведений и жилья. Главным объектом стало мирное население. Это военное преступление и открытая провокация, про вероятность которой мы предупреждали как про возможный сценарий эскалации", – подчеркнул министр.

Он уверен, что одна из причин, по которым эта провокация произошла именно вчера, – заседание Совбеза ООН. Глава Минобороны отметил, что это "традиционная тактика российской стороны" – перед важными событиями международного формата, которые касаются российско-украинской войны, устраивать какой-то инцидент, чтобы создать фон, который Россия считает выгодным

В частности, он отметил, что российские пропагандисты заявляли, что садик якобы находится на оккупированной территории, но "их вранье удалось очень быстро опровергнуть".

Резников поблагодарил украинских военных за выдержку, и подчеркнул, что задача украинцев – не поддаваться на провокации и "держать голову холодной".

"В эти дни мы постоянно сталкиваемся с провокациями – обстрелы, кибератаки, небезопасные маневры авиации, вывод из строя мобильной связи... Провокации не прекратятся, ведь Кремль все равно готовит признание ОРДЛО по сценарию, отработанному в Грузии. Независимо от того, будет ли он реализован – просто чтобы иметь этот вариант на столе", – отметил министр.