ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе сознательно увеличили количество обстрелов перед заседанием Совбеза ООН – Резников

Резников: РФ наращивает информационную кампанию для обоснования расширения масштабов вооруженной агрессии против нашего государства
Резников: РФ наращивает информационную кампанию для обоснования расширения масштабов вооруженной агрессии против нашего государства
Фото: mil.gov.ua

Незаконные вооруженные формирования России сознательно увеличили количество обстрелов на Донбассе 17 февраля перед заседанием Совета Безопасности ООН. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил, комментируя сегодняшнее обострение на Донбассе, его цитирует пресс-служба Минобороны.

Обстрелы, которые ведут боевики сегодня, в Минобороны называют провокационными. 

"Незаконные вооруженные формирования при поддержке России увеличили количество провокаций. Это сделано сознательно накануне заседания Совбеза ООН, в ходе которого будет рассмотрен вопрос выполнения Минских договоренностей. Следует отметить увеличение количества прицельных обстрелов, которые создают опасность для мирных жителей, в том числе детей. В то же время Российская Федерация наращивает информационную кампанию по привлечению оккупационных администраций для обоснования расширения масштабов вооруженной агрессии против нашего государства", – заявил Резников. 

Он рассказал, что представители Украины в Совместном центре по контролю и координации "провели все необходимые процедуры реагирования" и задействовали механизмы на уровне мониторинговой миссии ОБСЕ. 

"Ожидаем, что соответствующая информация будет отражена в отчетах СММ ОБСЕ. Мы неукоснительно соблюдаем все взятые на себя обязательства и принимаем меры для обеспечения безопасности наших граждан. Также мы информируем международных партнеров. Совместно с коллегами из других ведомств мы обеспечим максимальный доступ украинских и иностранных СМИ в места обстрелов, мы максимально прозрачны. Будет сделано все, чтобы предоставить миру объективную информацию о том, кто действительно нарушает Минские договоренности и не хочет мира. Все случившиеся сегодня факты должны быть расследованы. Это позволит более эффективно действовать в будущем с целью поддержания режима прекращения огня", – добавил глава Минобороны. 

Заседание Совбеза ООН, которое прошло 17 февраля, было посвящено Минским договоренностям по урегулированию конфликта на Донбассе. Также там обсуждали обращение Госдумы РФ к президенту России Владимиру Путину о признании "ЛДНР".

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки, но в начале февраля министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что интенсивность провокаций со стороны оккупантов на Донбассе уменьшается.

17 февраля ситуация на Донбассе резко обострилась. В штабе операции Объединенных сил сообщили о 47 нарушениях режима прекращения огня по состоянию на 19.00, 38 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

По информации штаба, были обстреляны 29 населенных пунктов, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, агрессия, Алексей Резников, Минобороны, ВСУ, обстрелы, российская агрессия, война на Донбассе, Российская Федерация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Солист Kalush Orchestra висел на наркоте и лихо торговал ею". Травести-дива Монро высказалась о скандальном нацотборе на "Евровидение 2022"
  "Солист Kalush Orchestra висел на наркоте и лихо торговал ею". Травести-дива Монро высказалась о скандальном нацотборе на "Евровидение 2022"
  Тоня Матвиенко: Запала на альфонса Мирзояна? Поверьте, у него еще больше денег, чем у меня с мамой
  Тоня Матвиенко: Запала на альфонса Мирзояна? Поверьте, у него еще больше денег, чем у меня с мамой
"У нас есть основания запретить въезд". В ГПСУ заявили, что не пустят Шуфутинского на концерт в Украину
"У нас есть основания запретить въезд". В ГПСУ заявили, что не пустят Шуфутинского на концерт в Украину
"Бачок течет, а в туалет ходить надо". Савченко показала, как сэкономила 300 грн на сантехнике. Видео
"Бачок течет, а в туалет ходить надо". Савченко показала, как сэкономила 300 грн на сантехнике. Видео
  "Я не могу двигаться". 95-летняя Елизавета II появилась на публике с тростью и пожаловалась на самочувствие. Видео
  "Я не могу двигаться". 95-летняя Елизавета II появилась на публике с тростью и пожаловалась на самочувствие. Видео
  "Как человек Костя Бочаров – не очень". Продюсер Витер рассказал о конфликте с Melovin после участия артиста в "Евровидении 2017"
  "Как человек Костя Бочаров – не очень". Продюсер Витер рассказал о конфликте с Melovin после участия артиста в "Евровидении 2017"
Гордон – поющей украинскую песню Наташе Королевой: Надо Путину прислать – может, нападать передумает?
Гордон – поющей украинскую песню Наташе Королевой: Надо Путину прислать – может, нападать передумает?
  "Привела нового мужа в дом и выжила родного отца". Тоня Матвиенко рассказала, почему ее родители живут раздельно
  "Привела нового мужа в дом и выжила родного отца". Тоня Матвиенко рассказала, почему ее родители живут раздельно
Жена Скичко Юрушева сообщила о беременности
Жена Скичко Юрушева сообщила о беременности
  "Я вижу эти слезы". 33-летний Dantes публично заявил о готовности стать отцом
  "Я вижу эти слезы". 33-летний Dantes публично заявил о готовности стать отцом
"Неужели они думали, что никто ничего не заподозрит?" Павленко из Go-A высказалась о скандале вокруг нацотбора на "Евровидение 2022"
"Неужели они думали, что никто ничего не заподозрит?" Павленко из Go-A высказалась о скандале вокруг нацотбора на "Евровидение 2022"
  Дочь судьи шоу "Рассмеши комика" Ткача выиграла на проекте 50 тыс. грн
  Дочь судьи шоу "Рассмеши комика" Ткача выиграла на проекте 50 тыс. грн
"Думали, только Янукович сидит на золотых унитазах, а при Зеленском всем пришлось пересесть". Савченко возмутили цены на запчасти к унитазу
"Думали, только Янукович сидит на золотых унитазах, а при Зеленском всем пришлось пересесть". Савченко возмутили цены на запчасти к унитазу
"Аж холод по спине!" Мама Наташи Королевой накричала на нее во время исполнения украинской песни
"Аж холод по спине!" Мама Наташи Королевой накричала на нее во время исполнения украинской песни
Общественное назвало финалиста нацотбора, которому предложат представлять Украину на "Евровидении 2022" вместо Паш
Общественное назвало финалиста нацотбора, которому предложат представлять Украину на "Евровидении 2022" вместо Паш
Мать годовалой дочери Сенцова: Пригласил ли он нас на показ? О чем вы? Он даже не вспомнил об Эмме в ее первый день рождения
Мать годовалой дочери Сенцова: Пригласил ли он нас на показ? О чем вы? Он даже не вспомнил об Эмме в ее первый день рождения
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Грудь красивая", "На такую фигуру хочется смотреть и смотреть". 45-летняя Бадоева позировала в купальнике (295630)
2
Как менялся стиль Шайло Нувель Джоли-Питт "от пацанки до леди": 12 фото (137183)
3
"Жена не разрешает такое лайкать". Каменских показала мокрое тело вблизи (75281)
4
Брежнева отреагировала на откровенные снимки проживающей в США старшей дочери (41723)
5
"Цыпуля", "Самая красивая". Полякова снялась на отдыхе в наряде из просвечивающейся ткани (32537)
6
"Еще духовка не остыла", "Эта духовка не закрывается". 46-летняя Волочкова показала растяжку рядом с новым мужчиной (31139)
7
"Это мечта каждой". Саша Бо в белых трусах засветила татуировку в интимном месте (30065)
8
"Пошла жара", "Вот это огнище". Звезда "Дома-2" Бузова снялась в мокром купальнике (28388)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS