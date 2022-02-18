Боевики на Донбассе сознательно увеличили количество обстрелов перед заседанием Совбеза ООН – Резников

Обстрелы, которые ведут боевики сегодня, в Минобороны называют провокационными.

"Незаконные вооруженные формирования при поддержке России увеличили количество провокаций. Это сделано сознательно накануне заседания Совбеза ООН, в ходе которого будет рассмотрен вопрос выполнения Минских договоренностей. Следует отметить увеличение количества прицельных обстрелов, которые создают опасность для мирных жителей, в том числе детей. В то же время Российская Федерация наращивает информационную кампанию по привлечению оккупационных администраций для обоснования расширения масштабов вооруженной агрессии против нашего государства", – заявил Резников.

Он рассказал, что представители Украины в Совместном центре по контролю и координации "провели все необходимые процедуры реагирования" и задействовали механизмы на уровне мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Ожидаем, что соответствующая информация будет отражена в отчетах СММ ОБСЕ. Мы неукоснительно соблюдаем все взятые на себя обязательства и принимаем меры для обеспечения безопасности наших граждан. Также мы информируем международных партнеров. Совместно с коллегами из других ведомств мы обеспечим максимальный доступ украинских и иностранных СМИ в места обстрелов, мы максимально прозрачны. Будет сделано все, чтобы предоставить миру объективную информацию о том, кто действительно нарушает Минские договоренности и не хочет мира. Все случившиеся сегодня факты должны быть расследованы. Это позволит более эффективно действовать в будущем с целью поддержания режима прекращения огня", – добавил глава Минобороны.

Заседание Совбеза ООН, которое прошло 17 февраля, было посвящено Минским договоренностям по урегулированию конфликта на Донбассе. Также там обсуждали обращение Госдумы РФ к президенту России Владимиру Путину о признании "ЛДНР".