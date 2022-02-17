Данилов: Полномасштабной операции мы не видим. Есть провокации РФ, чтобы Украина начала отвечать военным путем

Данилов: Мы должны быть – как бы нам ни хотелось – быть сдержанными и не вестись ни на какие провокации Фото: rnbo.gov.ua

Ведущая спросила Данилова, подтверждают ли украинские власти информацию, сегодня вновь озвученную госсекретарем США Энтони Блинкеном, что Россия готовит нападение на Украину, которое начнет под сфабрикованным предлогом.

Секретарь СНБО отметил, что Украина начиная с 30 октября прошлого года получала информацию от иностранных разведок, и хотя он не может сказать, "что все у нас совпадало на 100% с нашими партнерами", но в подавляющем большинстве информация подтверждалась.

"Если речь идет о полномасштабной операции в отношении нашей страны, то мы такого не видим. Что мы на сегодняшний день видим: провокации со стороны Российской Федерации. Они их наносили постоянно, но сегодня это было уже нагло, сегодня была массированная провокация. Какая у них цель? Цель – чтобы мы начали военным путем отвечать мощно, чтобы нас потом обвинить в том, что мы будто бы причастны к тому, что они бы хотели, чтобы развернулось на нашей территории. Мы должны быть – как бы нам ни хотелось – быть сдержанными и не вестись ни на какие провокации", – сказал Данилов.

По мнению секретаря СНБО, то, что Украина получила переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и другое вооружение, будет "немножечко охлаждать пыл России вести полномасштабную операцию на территории Украины".

Он подчеркнул, что украинская армия сейчас "абсолютно готова, мотивирована, понимает, что ей нужно делать".

17 февраля ситуация на Донбассе резко обострилась. В штабе операции Объединенных сил сообщили о 47 нарушений режима прекращения огня по состоянию на 19.00, были обстреляны 29 населенных пунктов, причем под удар попали детский садик и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.