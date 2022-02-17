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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: Полномасштабной операции мы не видим. Есть провокации РФ, чтобы Украина начала отвечать военным путем

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Данилов: Мы должны быть как бы нам ни хотелось быть сдержанными и не вестись ни на какие провокации
Данилов: Мы должны быть – как бы нам ни хотелось – быть сдержанными и не вестись ни на какие провокации
Фото: rnbo.gov.ua

В настоящее время полномасштабной военной операции со стороны РФ не наблюдается, но есть провокации, цель которых состоит в том, чтобы Украина начала отвечать военным путем, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Об этом он сказал в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" 17 февраля.

Ведущая спросила Данилова, подтверждают ли украинские власти информацию, сегодня вновь озвученную госсекретарем США Энтони Блинкеном, что Россия готовит нападение на Украину, которое начнет под сфабрикованным предлогом. 

Секретарь СНБО отметил, что Украина начиная с 30 октября прошлого года получала информацию от иностранных разведок, и хотя он не может сказать, "что все у нас совпадало на 100% с нашими партнерами", но в подавляющем большинстве информация подтверждалась.

"Если речь идет о полномасштабной операции в отношении нашей страны, то мы такого не видим. Что мы на сегодняшний день видим: провокации со стороны Российской Федерации. Они их наносили постоянно, но сегодня это было уже нагло, сегодня была массированная провокация. Какая у них цель? Цель – чтобы мы начали военным путем отвечать мощно, чтобы нас потом обвинить в том, что мы будто бы причастны к тому, что они бы хотели, чтобы развернулось на нашей территории. Мы должны быть – как бы нам ни хотелось – быть сдержанными и не вестись ни на какие провокации", – сказал Данилов.

По мнению секретаря СНБО, то, что Украина получила переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и другое вооружение, будет "немножечко охлаждать пыл России вести полномасштабную операцию на территории Украины".

Он подчеркнул, что украинская армия сейчас "абсолютно готова, мотивирована, понимает, что ей нужно делать".

17 февраля ситуация на Донбассе резко обострилась. В штабе операции Объединенных сил сообщили о 47 нарушений режима прекращения огня по состоянию на 19.00, были обстреляны 29 населенных пунктов, причем под удар попали детский садик и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

"Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось количество военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях Российской Федерации. Тогда было большое увеличение [войск РФ], тогда нас поддерживали США и европейские друзья. Они призвали Россию отвести войска. Сейчас ситуацию я не считаю более напряженной, чем она была в пик российских учений", – говорил на пресс-конференции 28 января президент Украины Владимир Зеленский.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации. В этот же день президент США Джо Байден заявил, что США продолжают фиксировать скопление российских войск у границ Украины, поэтому считают, что угроза вторжения РФ в Украину сохраняется.

17 февраля Байден заявил, что риски вторжения РФ в Украину, несмотря на заявления россиян об отводе войск, сохраняются и нападение может случиться в течение нескольких ближайших дней.  

Эксперты министерства обороны Великобритании определили несколько направлений возможного сухопутного нападения России на Украину и показали их на карте.  

Теги: армия, военные, вооружение, провокации, нападение, вторжение, ВСУ, обстрелы, война в Украине, Алексей Данилов
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