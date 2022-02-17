Блинкен в Совбезе ООН рассказал о возможных сценариях создания РФ ложного предлога для нападения на Украину

Блинкен: Сегодня мы подробно говорим о [возможных планах РФ] в надежде, что если расскажем миру, что знаем, сможем повлиять на Россию Фото: EPA

Блинкен рассказал, что РФ скопила около 150 тыс. военных у границ Украины на своей территории, в оккупированном Крыму и в Беларуси, и, несмотря на заявления Москвы, США пока не видят признаков их отвода.

"Мы не знаем, чем все закончится. Но вот что может ожидать мир. Первое: Россия планирует создать предлог для нападения. Это может быть насильственное событие в Украине или вопиющее обвинение против украинского правительства. Мы пока не знаем, что это будет. Это может быть сфабрикованный теракт в России или будут обнаружены массовые захоронения. Это может быть инсценированный удар БПЛА по гражданским или реальная атака с использованием химического оружия. Россия может описать это событие как этническую чистку или геноцид, насмехаясь над концепцией, которую мы в Совете не воспринимаем легко. Я не воспринимаю это легко с учетом истории моей семьи", – заявил он.

Дипломат отметил, что в последние несколько дней российские СМИ "уже начали распространять некоторые тревожные лживые обвинения, чтобы максимизировать реакцию общественности, чтобы заложить основы для искусственно созданного оправдания начала войны".

"Второе: в ответ на эту искусственную провокацию самые высокие уровни правительства могут созвать для разрешения так называемого кризиса. Чиновники будут выступать с заявлениями, что Россия должна реагировать и защищать российских граждан и этнических россиян в Украине. Далее планируется, что нападение начнется. Российские бомбы и ракеты полетят против Украины. Связь будет нарушена. Будут заблокированы ключевые украинские учреждения. После этого российские танки и солдаты пойдут к ключевым объектам, которые уже были намечены и нанесены на карту. Мы считаем, что эти объекты включают столицу, Киев. И это не все, что Россия планирует сделать народу Украины. У нас есть иформация, которая говорит, что Россия будет нападать на конкретные группы украинцев", - заявил он.

Блинкен также рассказал, зачем США оглашают эту информацию.

"Сегодня здесь мы подробно говорим об этом в надежде, что если расскажем миру, что знаем, сможем повлиять на Россию и заставить ее отказаться от пути войны и пойти по другому пути, пока время еще есть. Я понимаю, что некоторые ставят под сомнение мою информацию и напоминают о других случаях, когда разведданные в конечном итоге не подтвердились. Однако будут говорить четко и ясно: я здесь сегодня не для того, чтобы начать войну, а чтобы предотвратить ее. Информация, которую я представил здесь, подтверждена тем, что мы видим, что разворачивается на наших глазах уже многие месяцы. Россия игнорирует наши предостережения, называет их мелодрамой и чепухой. Россия скопила почти 150 тыс. войск, а также технику для военного наступления. И это не все. Наши партнеры видят то же самое. Если Россия не вторгнется в Украину, мы вздохнем с облегчением, что она изменила свое решение и доказала, что наши прогнозы были неверными. Это гораздо лучший итог, чем то, что мы предсказываем", – сказал госсекретарь.

Он вновь заявил, что если РФ выберет путь войны, реакция США и союзников будет "резкой и решитеьной".

Блинкен также сказал, что есть и другой путь, который может выбрать Россия, он заключается в дипломатии и выполнении Минских соглашений. По словам главы американской дипломатии, если РФ готова "сесть за стол переговоров с украинским правительством и проработать процесс выполнения обязательств, Франция и Германия готовы созвать встречу в нормандском формате на высшем уровне.