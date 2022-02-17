Премьер Италии заявил, что Зеленский просил его помочь в организации встречи с Путиным

Драги: Цель состоит в том, чтобы посадить за один стол президента Путина и президента Зеленского Фото: EPA

Драги подчеркнул, что двери для диалога Запада с Россией должны оставаться максимально открытыми.

"Зеленский во время телефонного разговора спросил о возможности поговорить с президентом Путиным, чтобы узнать, может ли Италия помочь ему на этом фронте", – сказал он.

По словам Драги, с такой же просьбой к нему обращались лидеры других государств, которые прибыли в Брюссель на неформальную встречу из-за агрессии РФ против Украины.

"Очевидно, это будет непросто, но цель состоит в том, чтобы посадить за один стол президента Путина и президента Зеленского", – заявил политик.

Итальянское агентство ANSA пишет, что Драги вскоре намерен отправиться с визитом в Москву "с целью организации встречи на высшем уровне между Путиным и Зеленским".

Зеленский заявил 17 февраля, что готов к любому формату переговоров с Россией по деэскалации ситуации. По его словам, президент Украины "готов к прямым переговорам два с половиной года". Но, кроме публичной позиции, в реальности в РФ "не готовы с нами общаться", отметил Зеленский. Он подчеркнул, что Украина подавала официальные запросы, чтобы связаться с Путиным из-за скопления войск РФ вблизи ее границ. По словам Зеленского, "Украину не оставляют без ответа, но этот ответ не ведет к встрече". Телефонный разговор "также никто не подтверждает", добавил президент Украины.

В Кремле подтвердили, что от Украины поступали запросы на встречу Зеленского с Путиным. Но в Киеве якобы не отвечали на вопрос: "Зачем, с какой целью", сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Зеленский сделал заявление о готовности к встрече с Путиным на фоне наращивания войск РФ вблизи границ Украины и эскалации ситуации на Донбассе. За утро 17 февраля боевики 29 раз нарушили перемирие, в результате чего ранены гражданские и военный, сообщили в штабе ООС.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял на брифинге 27 января, что Украина не намерена вести переговоры с боевиками "ДНР" и "ЛНР" – "это вопрос принципа". 7 февраля он отметил, что целью РФ является снятие с себя ответственности за происходящее на Донбассе и позиционирование не как участника конфликта.