Зеленский заявил о готовности к любому формату переговоров с Путиным

Зеленский: Кроме публичной позиции, в реальности в РФ не готовы с нами общаться Фото: president.gov.ua

По словам Зеленского, президент Украины "готов к прямым переговорам два с половиной года".

"Как только Россия публично говорит, что она готова говорить о деэскалации, о двусторонних отношениях, поверьте мне, каждый раз мы фиксируем все эти выходы в медиа и каждый раз после этого мы делаем в том или другом виде запрос России, чтобы встреча в том или ином формате состоялась. Кроме публичной позиции, в реальности они не готовы с нами общаться", – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина подавала официальные запросы, чтобы связаться с российским президентом Владимиром Путиным из-за скопления войск РФ вблизи ее границ.

"Украину не оставляют без ответа, но этот ответ не ведет к встрече. Телефонный разговор также никто не подтверждает", – сказал глава государства.