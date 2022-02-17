ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский заявил о готовности к любому формату переговоров с Путиным

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Кроме публичной позиции, в реальности в РФ не готовы с нами общаться
Зеленский: Кроме публичной позиции, в реальности в РФ не готовы с нами общаться
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к любому формату переговоров с Россией по деэскалации ситуации. Об этом глава государства сказал 17 февраля в ходе общения со СМИ в Мариуполе (Донецкая область), пишут "Интерфакс-Украина" и "РБК-Украина".

По словам Зеленского, президент Украины "готов к прямым переговорам два с половиной года".

"Как только Россия публично говорит, что она готова говорить о деэскалации, о двусторонних отношениях, поверьте мне, каждый раз мы фиксируем все эти выходы в медиа и каждый раз после этого мы делаем в том или другом виде запрос России, чтобы  встреча в том или ином формате состоялась. Кроме публичной позиции, в реальности они не готовы с нами общаться", – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина подавала официальные запросы, чтобы связаться с российским президентом Владимиром Путиным из-за скопления войск РФ вблизи ее границ.

"Украину не оставляют без ответа, но этот ответ не ведет к встрече. Телефонный разговор также никто не подтверждает", – сказал глава государства.

Контекст:

Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для "обсуждения проблем Донбасса" руководство Украины должно встречаться с главарями "ЛНР" и "ДНР", а "уже потом обсуждать их с представителями третьих стран", сказал он.

21 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Зеленский не будет встречаться с Путиным, если на этой встрече не будет тем оккупированных Крыма и Донбасса.

30 июня Путин говорил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским, так как "ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Берлине и Париже".

Зеленский, реагируя на заявление Путина, назвал слова главы Кремля "пропагандистской мантрой, которая рассчитана на внутреннего потребителя в самой России".

Зеленский 1 декабря, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием, заявил, что не боится переговоров с президентом России. 14 декабря глава МИД Украины сказал, что организация прямых переговоров Зеленского и Путина не ведется.

20 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина и Зеленского не готовится, а от Киева не поступало "никаких конкретных предложений".

14 января 2022 года глава Офиса президента Андрей Ермак говорил, что Зеленский предложил президенту США Джо Байдену организовать трехстороннюю встречу с Путиным. Ермак не исключил проведение переговоров в формате видеоконференции. Сразу после этого Песков сказал, что Кремль не получал предложений от США по этому поводу.

Встречу Путина с Зеленским в Стамбуле или Анкаре хочет организовать президент Турции Реджеп Эрдоган. По его словам, президент Украины поддерживает идею трехсторонней встречи с ним и Путиным.  

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, переговоры, Владимир Зеленский, конфликт, президент, встреча
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Дочь судьи шоу "Рассмеши комика" Ткача выиграла на проекте 50 тыс. грн
  Дочь судьи шоу "Рассмеши комика" Ткача выиграла на проекте 50 тыс. грн
"Думали, только Янукович сидит на золотых унитазах, а при Зеленском всем пришлось пересесть". Савченко возмутили цены на запчасти к унитазу
"Думали, только Янукович сидит на золотых унитазах, а при Зеленском всем пришлось пересесть". Савченко возмутили цены на запчасти к унитазу
"Аж холод по спине!", "Самогон домашний поет". Наташа Королева показала, как мама накричала на нее во время исполнения украинской песни
"Аж холод по спине!", "Самогон домашний поет". Наташа Королева показала, как мама накричала на нее во время исполнения украинской песни
Общественное назвало финалиста нацотбора, которому предложат представлять Украину на "Евровидении 2022" вместо Паш
Общественное назвало финалиста нацотбора, которому предложат представлять Украину на "Евровидении 2022" вместо Паш
Мать годовалой дочери Сенцова: Пригласил ли он нас на показ? О чем вы? Он даже не вспомнил об Эмме в ее первый день рождения
Мать годовалой дочери Сенцова: Пригласил ли он нас на показ? О чем вы? Он даже не вспомнил об Эмме в ее первый день рождения
Актриса сериалов студии "Квартал 95" Саливанчук показала растяжку, лежа на спине
Актриса сериалов студии "Квартал 95" Саливанчук показала растяжку, лежа на спине
"Четыре глаза всегда лучше, чем два". Каминская в легинсах и топе с декольте показала, как занимается спортом
"Четыре глаза всегда лучше, чем два". Каминская в легинсах и топе с декольте показала, как занимается спортом
"Естественная и красивая", "Удивительное видео". Мадонна поласкала себя перед камерой
"Естественная и красивая", "Удивительное видео". Мадонна поласкала себя перед камерой
"Очень хочется любить страну, но сами видите", "Позор". Реакция шоу-бизнеса на скандал с победительницей нацотбора на "Евровидение 2022" Паш
"Очень хочется любить страну, но сами видите", "Позор". Реакция шоу-бизнеса на скандал с победительницей нацотбора на "Евровидение 2022" Паш
"Лучший рецепт котлет". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить сочные котлеты
"Лучший рецепт котлет". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить сочные котлеты
"Натуральная красотка". Каменских показала грудь в глубоком декольте
"Натуральная красотка". Каменских показала грудь в глубоком декольте
"Да, я жду малыша. Уже скрывать нет смысла". 35-летняя сестра Жанны Фриске снялась без одежды с округлившимся животом
"Да, я жду малыша. Уже скрывать нет смысла". 35-летняя сестра Жанны Фриске снялась без одежды с округлившимся животом
"Путин выдал армейские говнодавы? Жесть", "Смешно". В сети обсуждают, как Пугачева выглядит дома
"Путин выдал армейские говнодавы? Жесть", "Смешно". В сети обсуждают, как Пугачева выглядит дома
"Павел прилетел к Юле. Стало известно, что он разводится. Там все уже было понятно". СМИ рассказали, когда начался роман Мендель с Кухтой
"Павел прилетел к Юле. Стало известно, что он разводится. Там все уже было понятно". СМИ рассказали, когда начался роман Мендель с Кухтой
"День мамы и сына был полон радости и веселья". Жена мэра Киева Кличко показала, как развлеклась с младшим сыном
"День мамы и сына был полон радости и веселья". Жена мэра Киева Кличко показала, как развлеклась с младшим сыном
Ющенко, Порошенко, Супрун в толстовке с принтом "ПТН ПНХ", Гончарук, Лерос, Вакарчук и другие. Как прошла премьера фильма Сенцова "Носорог". Фото
Ющенко, Порошенко, Супрун в толстовке с принтом "ПТН ПНХ", Гончарук, Лерос, Вакарчук и другие. Как прошла премьера фильма Сенцова "Носорог". Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Грудь красивая", "На такую фигуру хочется смотреть и смотреть". 45-летняя Бадоева позировала в купальнике (214272)
2
Как менялся стиль Шайло Нувель Джоли-Питт "от пацанки до леди": 12 фото (93479)
3
"Жена не разрешает такое лайкать". Каменских показала мокрое тело вблизи (67971)
4
Брежнева отреагировала на откровенные снимки проживающей в США старшей дочери (39820)
5
"Цыпуля", "Самая красивая". Полякова снялась на отдыхе в наряде из просвечивающейся ткани (31006)
6
"Еще духовка не остыла", "Эта духовка не закрывается". 46-летняя Волочкова показала растяжку рядом с новым мужчиной (29665)
7
"Может, перенести войну? Отменять не будем, все-таки война. Перенесем". Ургант под смешки в зале высказался о вероятном вторжении РФ в Украину (27037)
8
"Очень приятная пара". Седокова показала, как муж ласкает ее в зоне декольте (26054)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS