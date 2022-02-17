Зеленский заявил о готовности к любому формату переговоров с Путиным

По словам Зеленского, президент Украины "готов к прямым переговорам два с половиной года".
"Как только Россия публично говорит, что она готова говорить о деэскалации, о двусторонних отношениях, поверьте мне, каждый раз мы фиксируем все эти выходы в медиа и каждый раз после этого мы делаем в том или другом виде запрос России, чтобы встреча в том или ином формате состоялась. Кроме публичной позиции, в реальности они не готовы с нами общаться", – отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что Украина подавала официальные запросы, чтобы связаться с российским президентом Владимиром Путиным из-за скопления войск РФ вблизи ее границ.
"Украину не оставляют без ответа, но этот ответ не ведет к встрече. Телефонный разговор также никто не подтверждает", – сказал глава государства.
Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.
20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для "обсуждения проблем Донбасса" руководство Украины должно встречаться с главарями "ЛНР" и "ДНР", а "уже потом обсуждать их с представителями третьих стран", сказал он.
21 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Зеленский не будет встречаться с Путиным, если на этой встрече не будет тем оккупированных Крыма и Донбасса.
30 июня Путин говорил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским, так как "ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Берлине и Париже".
Зеленский, реагируя на заявление Путина, назвал слова главы Кремля "пропагандистской мантрой, которая рассчитана на внутреннего потребителя в самой России".
Зеленский 1 декабря, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием, заявил, что не боится переговоров с президентом России. 14 декабря глава МИД Украины сказал, что организация прямых переговоров Зеленского и Путина не ведется.
20 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина и Зеленского не готовится, а от Киева не поступало "никаких конкретных предложений".
14 января 2022 года глава Офиса президента Андрей Ермак говорил, что Зеленский предложил президенту США Джо Байдену организовать трехстороннюю встречу с Путиным. Ермак не исключил проведение переговоров в формате видеоконференции. Сразу после этого Песков сказал, что Кремль не получал предложений от США по этому поводу.
Встречу Путина с Зеленским в Стамбуле или Анкаре хочет организовать президент Турции Реджеп Эрдоган. По его словам, президент Украины поддерживает идею трехсторонней встречи с ним и Путиным.