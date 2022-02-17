В Кремле подтвердили запросы Украины на встречу Путина и Зеленского, но не понимают зачем

По его словам, в Кремле "неоднократно получали сигналы от Киева с предложением встретиться". Но каждый раз в Киеве не отвечали на вопрос: "зачем, с какой целью", добавил Песков.

Он рассказал, что украинская сторона предлагает провести встречи по теме Донбасса. Россия, в свою очередь, про Донбасс предлагает говорить с донбассцами, отметил Песков.

Зеленский заявил 17 февраля, что готов к любому формату переговоров с Россией по деэскалации ситуации. По его словам, президент Украины "готов к прямым переговорам два с половиной года". Но кроме публичной позиции, в реальности в РФ "не готовы с нами общаться", отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина подавала официальные запросы, чтобы связаться с Путиным из-за скопления войск РФ вблизи ее границ. По словам Зеленского, "Украину не оставляют без ответа, но этот ответ не ведет к встрече". Телефонный разговор "также никто не подтверждает", добавил президент Украины.

Зеленский сделал заявление о готовности к встрече с Путиным на фоне наращивания войск РФ вблизи границ Украины и эскалации ситуации на Донбассе. За утро 17 февраля боевики 29 раз нарушили перемирие, в результате чего ранены гражданские и военный, сообщили в штабе ООС.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял на брифинге 27 января, что Украина не намерена вести переговоры с боевиками "ДНР" и "ЛНР" – "это вопрос принципа". 7 февраля он отметил, что целью РФ является снятие с себя ответственности за происходящее на Донбассе и позиционирование не как участника конфликта.