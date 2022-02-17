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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия фактически завершила подготовку к наступлению, на вторжение в Украину ей может понадобиться менее 12 часов – Atlantic Council

Самым вероятным признаком неизбежного вторжения будет перемещение развернутых сил на "передовые" позиции, которое, возможно, уже началось, говорят эксперты
Самым вероятным признаком неизбежного вторжения будет перемещение развернутых сил на "передовые" позиции, которое, возможно, уже началось, говорят эксперты
Фото: ЕРА

Россия завершила "или очень близка к завершению" наращивания войск в Беларуси и у российско-украинской границы. Об этом говорится в материале Forward Defense (подразделение Atlantic Council), который был опубликован 16 февраля.

"Россия фактически завершила подготовку к широкомасштабной наступательной операции и, вероятно, могла бы совершить дальнейшее вторжение в Украину после менее чем 12-часового недвусмысленного предупреждения, такого как перемещение войск к местам начала атаки", – говорится в статье.

Военные аналитики пишут, что на совместных учениях РФ и Беларуси уделяется внимание наступлению объединенными силами, включая установление превосходства в воздухе.

"Предстоящие военно-морские учения России, вероятно, будут сосредоточены на установлении военно-морского превосходства в Черном море, потенциально используя свой флот для осуществления морского эмбарго относительно портов Черного моря", – говорится в статье.

В составе войск, которые РФ стянула к границе Украины, есть высокотехнологичные военные средства, средства обеспечения боевых действий, такие как разведка, наблюдение и рекогносцировка, радиоэлектронная борьба, мобильная связь и средства управления, пишут эксперты.

По их данным, РФ сосредоточила у границ боеприпасы, средства для техобслуживания военной техники, полевые медицинские пункты, запасы крови. Также там есть охранные подразделения.

"Наиболее вероятным признаком неизбежного вторжения будет перемещение развернутых сил на "передовые" позиции, которое, возможно, уже началось", – резюмируют авторы материала.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации.

В этот же день Байден заявил, что США продолжают фиксировать скопление российских войск у границ Украины, поэтому считают, что угроза вторжения РФ в Украину сохраняется.

17 февраля президент США сказал, что Россия может напасть на Украину в ближайшие несколько дней.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, мобильная связь, разведка, боеприпасы, вторжение, российская агрессия, наступление, война в Украине, минобороны РФ, война на Донбассе
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