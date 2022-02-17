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"Повышаются ставки". Зеленский прокомментировал возможность признания Путиным "ЛДНР"

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Зеленский о возможном признании Россией "ЛДНР": В этом я не увидел от РФ никакого новаторского хода
Зеленский о возможном признании Россией "ЛДНР": В этом я не увидел от РФ никакого новаторского хода
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что обращение Государственной думы России к президенту РФ Владимиру Путину о признании квазиреспублики на Донбассе призвано помочь РФ в переговорах с Западом по поводу Украины и расширения НАТО. Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина", опубликованном 17 февраля.

"Да, я считаю, что повышаются ставки. Россия выдвигает партнерам условия по поводу Украины и НАТО. А те как-то с ней ведут переговоры, надеюсь, отстаивая наши интересы. Думаю, люди повышают ставки. Но признание так называемой "ЛДНР" – это односторонний выход из "Минска", – сказал Зеленский, отвечая на вопрос, зачем было нужно появление в Госдуме этого документа.

По его словам, ситуация очень напоминает Приднестровье.

"В этом я не увидел от РФ никакого новаторского хода. Либо они повышают ставки, либо хотят уже закрыть этот кейс, мол, ну не получилось, бывает", – считает президент.

Контекст:

Госдума России 15 февраля приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик".

Верховная Рада обратилась к международным организациям и парламентам других стран с призывом не признавать какие-либо попытки России легализовать независимость незаконных образований и решительно осудить действия РФ, направленные на ухудшение ситуации с безопасностью.

Признание Госдумой РФ оккупационных структур в каком-либо формате означает явный отказ России от Минских соглашений, считают в Офисе президента Украины. В МИД Украины заявили, что признание "ЛДНР" будет иметь разрушительные последствия для международного правопорядка. В ведомстве отметили, что в случае принятия это решение не будет иметь никаких правовых последствий.

Путин, комментируя обращение Госдумы, заявил: "Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все, прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по выполнению Минских соглашений".

Обращение Госдумы осудили в ЕвросоюзеНАТО и посольстве США в Киеве.

Украинская сторона в связи с обращением Госдумы к Путину инициировала внеочередные консультации трехсторонней контактной группы.

Теги: Россия, Приднестровье, Донбасс, Госдума, ДНР, Владимир Зеленский, война в Украине, ЛНР, война на Донбассе, ЛДНР
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