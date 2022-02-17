"Повышаются ставки". Зеленский прокомментировал возможность признания Путиным "ЛДНР"

Зеленский о возможном признании Россией "ЛДНР": В этом я не увидел от РФ никакого новаторского хода Фото: president.gov.ua

"Да, я считаю, что повышаются ставки. Россия выдвигает партнерам условия по поводу Украины и НАТО. А те как-то с ней ведут переговоры, надеюсь, отстаивая наши интересы. Думаю, люди повышают ставки. Но признание так называемой "ЛДНР" – это односторонний выход из "Минска", – сказал Зеленский, отвечая на вопрос, зачем было нужно появление в Госдуме этого документа.

По его словам, ситуация очень напоминает Приднестровье.

"В этом я не увидел от РФ никакого новаторского хода. Либо они повышают ставки, либо хотят уже закрыть этот кейс, мол, ну не получилось, бывает", – считает президент.