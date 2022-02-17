Зеленский: Военные с чужими флагами на нашей территории нам не нужны. Мы понимаем – за нас умирать никто не будет

Зеленский: Мы не хотим оказаться в роли той страны, которая живет в иллюзии, что за нее будут все умирать Фото: ЕРА

"Мы сразу признаем: нам военные люди с чужими флагами на нашей территории не нужны. Мы этого не просим. Иначе дестабилизация будет во всем мире. Мы не хотим давать лишний повод РФ говорить, что у нас тут базы и что им надо себя "защищать", – отметил президент.

По его словам, в случае полномасштабного вторжения РФ иностранные военные не будут сражаться за украинцев, поэтому Киев добивается от западных партнеров гарантий для Украины, которые в том числе включают пункт о сильной, обеспеченной, финансированной, вооруженной армии.

"Все же прагматичные. Мы же понимаем – за нас умирать никто не будет. Вопросов нет. Мы говорим: "Спасибо". Мало того, мы не хотим оказаться в роли той страны, которая живет в иллюзии, что за нее будут все умирать, а когда начнется агрессия – то будем не готовы. Мы точно этого не хотим", – подчеркнул Зеленский.