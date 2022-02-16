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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия может начать вторжение в Украину во второй половине февраля – разведка Эстонии

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Учения "Союзная решимость 2022" организованы для прикрытия развертывания сил РФ на российско-украинской границе, считают в разведке Эстонии
Учения "Союзная решимость – 2022" организованы для прикрытия развертывания сил РФ на российско-украинской границе, считают в разведке Эстонии
Фото: mil.ru

Вооруженные силы РФ готовы приступить к полномасштабной военной операции против Украины со второй половины февраля 2022 года. Об этом 15 февраля сообщается в аналитическом выводе, подготовленном эстонской разведкой.

По данным разведки, российские вооруженные силы, сосредоточенные на границе РФ с Украиной, представляют непосредственную угрозу для Украины и являются ультиматумом для Запада.

"До второй половины февраля 2022 года Россия создала условия и возможности, необходимые для начала широкомасштабного военного наступления против Украины, если это решит российское руководство", – сказано в материалах разведки.

По информации ведомства, осенью 2021 года и зимой 2022-го РФ мобилизовала на границе с Украиной 150 тыс. военных и развернула подразделения из всех своих военных округов и 12 армий.

Кроме трех мотострелковых дивизий, воздушно-десантной дивизии и бригады морской пехоты, которые постоянно дислоцируются в регионе, Россия перебросила более 60 мотострелковых и танковых батальонов, около 10 ракетных дивизионов "Искандер" и более 30 дивизионов артиллерии, сказано в опубликованном аналитическом выводе.

Также РФ ввела в украинском направлении дополнительные подразделения командования и тыла, поддерживаемые военно-воздушными силами и Черноморским флотом России, оснащенным ракетами "Калибр". В Беларусь Россия перебросила около 20 тыс. военных, а совместные учения "Союзная решимость – 2022" организованы для оправдания или обеспечения прикрытия развертывания сил в России.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

"Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось количество военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях Российской Федерации. Тогда было большое увеличение [войск РФ], тогда нас поддерживали США и европейские друзья. Они призвали Россию увести войска. Сейчас ситуацию я не считаю более напряженной, чем она была в пик российских учений", – говорил на пресс-конференции 28 января президент Украины Владимир Зеленский.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации.

США продолжают фиксировать скопление российских войск у границ Украины, поэтому считают, что угроза вторжения РФ в Украину сохраняется, заявил 15 февраля президент США Джо Байден. 

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Эстония, разведка, агрессия, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия
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