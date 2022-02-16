Россия может начать вторжение в Украину во второй половине февраля – разведка Эстонии

По данным разведки, российские вооруженные силы, сосредоточенные на границе РФ с Украиной, представляют непосредственную угрозу для Украины и являются ультиматумом для Запада.

"До второй половины февраля 2022 года Россия создала условия и возможности, необходимые для начала широкомасштабного военного наступления против Украины, если это решит российское руководство", – сказано в материалах разведки.

По информации ведомства, осенью 2021 года и зимой 2022-го РФ мобилизовала на границе с Украиной 150 тыс. военных и развернула подразделения из всех своих военных округов и 12 армий.

Кроме трех мотострелковых дивизий, воздушно-десантной дивизии и бригады морской пехоты, которые постоянно дислоцируются в регионе, Россия перебросила более 60 мотострелковых и танковых батальонов, около 10 ракетных дивизионов "Искандер" и более 30 дивизионов артиллерии, сказано в опубликованном аналитическом выводе.

Также РФ ввела в украинском направлении дополнительные подразделения командования и тыла, поддерживаемые военно-воздушными силами и Черноморским флотом России, оснащенным ракетами "Калибр". В Беларусь Россия перебросила около 20 тыс. военных, а совместные учения "Союзная решимость – 2022" организованы для оправдания или обеспечения прикрытия развертывания сил в России.