Байден: Мы воздержались от серьезных санкций после вторжения России в Крым, но введем их в случае нового нападения

"США и наши партнеры отреагируют решительно. Сейчас мы едины как никогда. Источником нашего единства являются демократические принципы и ценности, которые мы разделяем. Речь не только об Украине и России. Речь идет о свободе и будущем всего мира, о праве стран выбирать свою судьбу. Речь о том, что одна страна не имеет права силой менять границы своих соседей. Если Россия выберет другой путь, США, наши партнеры и союзники готовы ввести мощные санкции", – сказал Байден.

Он добавил, что Соединенные Штаты "воздержались от этого, когда Россия совершила вторжение в Крым", но в случае нового нападения России на Украину "готовы применить финансовые инструменты и повлиять на экономику и промышленность России".

"Это вызовет серьезнейшие и долгосрочные последствия для России". “Северный поток – 2” не будет введен в эксплуатацию, если Россия вторгнется в Украину", – подчеркнул Байден.