DDoS-атака на украинские банки и "Дію", "политическая катастрофа" и обращение Байдена об Украине. Главное за день

Кибератака. Возможно, самая мощная из тех, которым подвергались украинские сайты

В работе банковских сервисов "ПриватБанка" и "Ощадбанка", а также сайтов Минобороны и ВСУ наблюдались сбои, как позже сообщили в "Госспецсвязи", их причиной стала мощная DDoS-атака. СМИ писали, что эта DDoS-атака – самая мощная из тех, которым подвергались украинские ресурсы.

К 19.30 работа банковских сервисов была восстановлена, но после 20.00 атаке подвергся портал госуслуг "Дія". Вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что атака началась с России и Китая, а когда ее "отбили", вернулась из Чехии и Узбекистана. По словам вице-премьера, для пользователей "Дії" атака была незаметной.

Госдума попросила Путина признать "ЛДНР" "республиками"

Госдума РФ 15 февраля 2022 года приняла обращение о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик", теперь его направят на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину. В обращении говорится, что "в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти", а "действия украинских властей вполне возможно сравнить с геноцидом собственного народа".

Во время голосования минимум двое депутатов Госдумы, якобы поддержавших документ, в это время не находились в зале.

Реакция на обращение Госдумы

Признание Госдумой РФ оккупационных структур в каком-либо формате означает явный отказ России от Минских соглашений, считают в Офисе президента. В МИД Украины говорят, что признание Путиным "ЛДНР" будет иметь разрушительные последствия для международного правопорядка.

Обращение Госдумы осудили в Евросоюзе, НАТО и посольстве США в Киеве. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Путина не выполнять просьбу парламента, а канцлер Германии Олаф Шольц, который сегодня был в Москве с официальным визитом, сказал, что это будет "политической катастрофой" и нарушением Минских соглашений.

Сам Путин, комментируя обращение Госдумы, заявил: "Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все, прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по выполнению Минских соглашений".

Ситуация с возможным вторжением РФ в Украину

Путин заявил, что Москва не хочет войны и из-за этого выдвинула свои требования по так называемым гарантиям безопасности в Европе. Отвечая на вопрос, можно ли исключить вторжение, он сказал, что Россия будет действовать "по плану".

"План будет складываться из обстановки на местах. Кто может ответить, как будет складываться реальная обстановка? Пока никто", – отметил глава Кремля.

Россия сегодня объявила, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации.

Президент США Джо Байден выступил с "краткими комментариями" о ситуации в Украине. Он сказал, что вторжение России в Украину по-прежнему возможно, заявил о готовности продолжать переговоры с Россией для снижения напряженности в Европе и подчеркнул: США введут санкции против РФ в случае вторжения.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский записал видеообращение, в котором сказал, что важнейшие объекты критической инфраструктуры Украины взяты под охрану, а украинские правоохранители будут жестко пресекать любые проявления сепаратизма в стране.

"Повторения Славянска мы тоже не допустим! Если какой-то гиркин попытается захватить админздания – он будет расстрелян нашим спецназом без предупреждений и каких-либо колебаний! Чем каждый из вас может сейчас помочь? Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Сейчас не 2014 год. Украина стала сильнее и организованнее", – обратился он к украинцам.

Новый виток скандала вокруг нацотбора на "Евровидение 2022"

В Госпогранслужбе сообщили, что не выдавали украинской певице, победительнице национального отбора на конкурс "Евровидение 2022" Алине Паш справку о законном пересечении админграницы с оккупированным Крымом в 2015 году, которую та предоставила Общественному.

Общественное, реагируя на заявление пограничников, отметило, что получило документ не от самой певицы, а от ее представителя. В команде Паш заявили, что разбираются, как именно этот документ оказался в их распоряжении.

Председатель правления Общественного Николай Чернотицкий заявил, что обратится в правоохранительные органы относительно предоставления поддельных документов. "Мошенники не могут представлять Украину на "Евровидении", – подчеркнул он.

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины в ближайшие дни соберется для рассмотрения сложившейся ситуации, добавила глава набсовета Светлана Остапа.