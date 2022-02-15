Сайт Минобороны и "Приват24" не работают, в работе госбанков происходят сбои. По данным СМИ, сейчас идет мощная DDoS-атака на украинские сайты

В частности, пользователи Twitter жаловались на проблемы с работой касс и банкоматов "ПриватБанка", сейчас также не работает сайт онлайн-банкинга "Приват24".

UPD. Запрацювало частково — krosaf4eg (@krosaf4eg) February 15, 2022

Также о перебоях в работе сервисов сообщают клиенты "Ощадбанка".

Спикер "ПриватБанка" Олег Серга подтвердил Общественному, что в работе "Приват24" были сбои.

"Были временные проблемы, связанные с перебоями связи в том же Приват24, но эти проблемы уже решены. Сейчас [по состоянию на 18 часов] "Приват24" работает у большинства клиентов", – сказал он. Серга не подтвердил и не опроверг, что происходит DDoS-атака – он сказал, что не имеет детальной информации.

"Я жду комментарии от специалистов по информационной безопасности. Они могут определить, были ли попытки DDoS-атаки", – сообщил представитель банка.

Также не работают сайты Министерства обороны Украины и Вооруженных сил. По данным "Украинской правды", сейчас идет кибератака на ряд порталов – это сайты банков и Минобороны.

Речь идет о мощной DDoS-атаке, говорят собеседники издания.

Кроме того, сегодня украинцы получали сообщения, что банкоматы одного из украинских банков не работают по техническим причинам, сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram.

По данным правоохранителей, это была неправдивая информация, и речь идет о рассылке спама. Полиция устанавливает, кто мог быть причастен к рассылке.