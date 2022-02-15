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Сайт Минобороны и "Приват24" не работают, в работе госбанков происходят сбои. По данным СМИ, сейчас идет мощная DDoS-атака на украинские сайты

Сайт Минобороны и "Приват24" не работают, в работе госбанков происходят сбои. По данным СМИ, сейчас идет мощная DDoS-атака на украинские сайты / ГОРДОН

Фото: depositphotos.com

15 февраля в работе сервисов государственных "ПриватБанка" и "Общадбанка" наблюдаются сбои, о которых пользователи сообщают в соцсетях.

В частности, пользователи Twitter жаловались на проблемы с работой касс и банкоматов "ПриватБанка", сейчас также не работает сайт онлайн-банкинга "Приват24". 

Также о перебоях в работе сервисов сообщают клиенты "Ощадбанка". 

Спикер "ПриватБанка" Олег Серга подтвердил Общественному, что в работе "Приват24" были сбои. 

"Были временные проблемы, связанные с перебоями связи в том же Приват24, но эти проблемы уже решены. Сейчас [по состоянию на 18 часов] "Приват24" работает у большинства клиентов", – сказал он. Серга не подтвердил и не опроверг, что происходит DDoS-атака – он сказал, что не имеет детальной информации. 

"Я жду комментарии от специалистов по информационной безопасности. Они могут определить, были ли попытки DDoS-атаки", – сообщил представитель банка. 

Также не работают сайты Министерства обороны Украины и Вооруженных сил. По данным "Украинской правды", сейчас идет кибератака на ряд порталов – это сайты банков и Минобороны. 

Речь идет о мощной DDoS-атаке, говорят собеседники издания. 

Кроме того, сегодня украинцы получали сообщения, что банкоматы одного из украинских банков не работают по техническим причинам, сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram. 

По данным правоохранителей, это была неправдивая информация, и речь идет о рассылке спама. Полиция устанавливает, кто мог быть причастен к рассылке.  

Контекст:

Предыдущая мощная кибератака на украинские сайты произошла месяц назад. В ночь на 14 января 2022 года хакеры взломали ряд украинских правительственных сайтов. Они разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках и перечеркнутые изображения герба, флага и карты Украины, а также профиля свиньи. В текстах были ошибки, изображение герба искажено, а сообщение на польском написано так, словно для его создания использовали плохой переводчик, обратили внимание СМИ.

В Госспецсвязи говорят, что эта атака – самая мощная за последние четыре года. В результате ее пострадали около 70 сайтов украинских госструктур как регионального, так и общенационального уровня. Не работали сайты ряда министерств, портал судебной власти Украины, Единый реестр судебных решений и сайт Верховного Суда. К вечеру 14 января около 90% сайтов возобновили работу, сообщили в Офисе президента.

В МИД Украины намекнули на российский след взлома. Связь атаки с Россией допускают также в Центре стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информационной политики. В причастности РФ к инциденту не сомневается секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Его заместитель Сергей Демедюк считает, что кибератака может быть связана со спецслужбами Беларуси.

СБУ расследует причастность спецслужб РФ к произошедшему.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что ЕС "мобилизует все ресурсы", чтобы помочь Украине, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал подписание между Украиной и Альянсом соглашения об усилении киберсотрудничества.

В министерстве иностранных дел Польши осудили атаку, а публикацию сообщения на польском языке расценили как очередную попытку дестабилизировать польско-украинские отношения.

В Госспецсвязи Украины отметили, что для нарушения работы систем злоумышленники произвели шифрование или удаление данных либо вручную (путем удаления виртуальных машин), либо с применением по меньшей мере двух разновидностей вредоносных программ.

В 2021 году СБУ нейтрализовала более 2000 кибератак на правительственные ресурсы Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, ПриватБанк, Минобороны, банкомат, кибератака, Олег Серга
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