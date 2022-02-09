Кулеба: Пытаясь дестабилизировать ситуацию в Украине, РФ может прибегать к коварным сценариям

Кулеба: Нужно сохранять спокойствие и не поддаваться ни на какие эмоциональные провокации Фото: ЕРА

"Базовый сценарий России сейчас – нагнетание ситуации с целью дестабилизации Украины. Для них это идеально – дестабилизировать ситуацию в Украине, не прибегая к военной силе снова, а лишь угрожая ее применением", – отметил Кулеба.

По его словам, РФ может прибегать к "коварным сценариям".

"Это могут быть кибератаки, расшатывание общества через кампанию дезинформации. Поэтому еще раз подтверждаю то, что является ключевым: нужно сохранять спокойствие и не поддаваться ни на какие эмоциональные провокации, в которые нас будут пытаться втянуть", – подчеркнул министр.