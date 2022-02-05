Монастырский заявил, что Украина готова противостоять киберугрозам

Монастырский: Мы понимаем, что эта атака была организована кибервойсками РФ Фото: npu.gov.ua

Он заявил, что кибератака на украинские правительственные сайты "была организована РФ", но Госспецсвязи и киберполиция работают над минимизацией угроз.

"Мы понимаем, что эта атака была организована кибервойсками РФ. Одновременно были атакованы 70 объектов инфраструктуры государственных учреждений, однако никакие данные не были утрачены и они не перешли в нежелательные руки", – заявил министр.