Байден вечером выступит с комментариями по ситуации в Украине. В Белом доме рассказали, о чем он будет говорить

Выступление ожидается в 22.30 по Киеву.

В Белом доме сообщили каналу, что Байден "повторит, что Соединенные Штаты остаются открытыми для дипломатии на высоком уровне в тесном сотрудничестве с союзниками, опираясь на многочисленные дипломатические возможности", которые США, союзники и партнеры предлагали России в последние месяцы. Соединенные Штаты "продолжают верить в дипломатию, а также что деэскалация – лучший путь вперед, но готовы к любому сценарию", добавили в администрации президента США.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила в Twitter, что комментарии Байдена "будут предоставлять обновленную информацию о событиях, связанных с Украиной, а не объявлять о новой политике".

"Он расскажет о ситуации на местах, шагах, которые мы предприняли, о действиях, которые мы готовы предпринять, о том, что поставлено на карту для США и мира и как это может повлиять на нас дома", – написала Псаки.