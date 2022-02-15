"Очень плохая практика – бросаться словами". Песков рассказал, готовится ли РФ к вторжению в Украину 16 февраля

Песков: Это какая-то показная истерика, которая, естественно, ни на чем не основывается Фото: ЕРА

По его словам, заявление президента США Джо Байдена о том, что РФ нападет на Украину в ближайшие дни, – "это какая-то показная истерика, которая, естественно, ни на чем не основывается".

Песков утверждает, что в Кремле считают "пагубной, очень плохой практикой вот так бросаться словами, обвинять, что кто-то на кого-то нападет, затевать эвакуацию дипломатов".

Спикер Кремля также добавил, что, "если бы вместо этой истерики и вместо этих показушных информационных деструктивных кампаний декларировалось не голословное, а действительно субстантивное желание обсуждать озабоченности друг друга, то атмосфера в Европе была бы совсем другой".