"Очень плохая практика – бросаться словами". Песков рассказал, готовится ли РФ к вторжению в Украину 16 февраля

По его словам, заявление президента США Джо Байдена о том, что РФ нападет на Украину в ближайшие дни, – "это какая-то показная истерика, которая, естественно, ни на чем не основывается".
Песков утверждает, что в Кремле считают "пагубной, очень плохой практикой вот так бросаться словами, обвинять, что кто-то на кого-то нападет, затевать эвакуацию дипломатов".
Спикер Кремля также добавил, что, "если бы вместо этой истерики и вместо этих показушных информационных деструктивных кампаний декларировалось не голословное, а действительно субстантивное желание обсуждать озабоченности друг друга, то атмосфера в Европе была бы совсем другой".
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В конце октября 2021 года американские СМИ начали сообщать, что Россия в очередной раз стягивает войска к границе с Украиной.
Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.
В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что РФ может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.
11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.
ЦРУ США считает, что Россия может напасть на Украину 16 февраля. Об этом 11 февраля сообщал, ссылаясь на источники, немецкий журнал Der Spiegel.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.