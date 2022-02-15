Канада выделила Украине кредит в $0,5 млрд и предоставит летальное оружие на фоне угрозы вторжения РФ

В конце января Канада уже предоставила правительству Украины кредит в размере до $120 млн, а также нелетальное вооружение.

Трюдо отметил, что летальное оружие и боеприпасы являются ответом на конкретный запрос от Украины, цель военной помощи – сдержать дальнейшую российскую агрессию.

В релизе, опубликованном на сайте Министерства национальной обороны Канады, отмечается, что военная помощь Украине включает "пулеметы, пистолеты, карабины, 1,5 млн патронов, снайперские винтовки и различное сопутствующее оборудование".

Канада выделила дополнительную помощь Украине после разговора Трюдо с президентом Украины Владимиром Зеленским 12 февраля.

"Спасибо Канаде и Джастину Трюдо за своевременное решение предоставить Украине дополнительный пакет финансовой помощи на сумму $0,5 млрд. Вместе мы гораздо сильнее", – написал Зеленский в Twitter 15 февраля.

Дякую * і @JustinTrudeau за вчасне рішення надати * додатковий пакет фінансової допомоги на суму півмільярда доларів. Разом ми набагато сильніші! * — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 15, 2022

С 2014 года Оттава предоставила Киеву помощь на сумму более $890 млн для поддержки Украины в сфере безопасности и на проведение реформ, сообщается на сайте правительства Канады.

После аннексии Крыма и начала военной агрессии России на Донбассе в 2015 году в Украине стартовала программа UNIFIER, в рамках которой канадские инструкторы тренируют украинских военнослужащих. Канада продлила ее до марта 2025 года.

Канадские инструкторы провели более 700 курсов и подготовили около 33 тыс. украинских военнослужащих и сотрудников Службы безопасности.