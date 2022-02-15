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Канада выделила Украине кредит в $0,5 млрд и предоставит летальное оружие на фоне угрозы вторжения РФ

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Цель военной помощи Украине сдержать дальнейшую российскую агрессию, отметил Трюдо
Цель военной помощи Украине – сдержать дальнейшую российскую агрессию, отметил Трюдо
Фото: EPA

Канада предоставит Украине кредит в $500 млн и оборонное летальное оружие на сумму $7,8 млн на фоне роста угрозы вторжения РФ. Об этом 14 февраля заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, сообщил CTV News.

В конце января Канада уже предоставила правительству Украины кредит в размере до $120 млн, а также нелетальное вооружение.

Трюдо отметил, что летальное оружие и боеприпасы являются ответом на конкретный запрос от Украины, цель военной помощи – сдержать дальнейшую российскую агрессию.

В релизе, опубликованном на сайте Министерства национальной обороны Канады, отмечается, что военная помощь Украине включает "пулеметы, пистолеты, карабины, 1,5 млн патронов, снайперские винтовки и различное сопутствующее оборудование".  

Канада выделила дополнительную помощь Украине после разговора Трюдо с президентом Украины Владимиром Зеленским 12 февраля.

"Спасибо Канаде и Джастину Трюдо за своевременное решение предоставить Украине дополнительный пакет финансовой помощи на сумму $0,5 млрд. Вместе мы гораздо сильнее", – написал Зеленский в Twitter 15 февраля.

С 2014 года Оттава предоставила Киеву помощь на сумму более $890 млн для поддержки Украины в сфере безопасности и на проведение реформ, сообщается на сайте правительства Канады.

После аннексии Крыма и начала военной агрессии России на Донбассе в 2015 году в Украине стартовала программа UNIFIER, в рамках которой канадские инструкторы тренируют украинских военнослужащих. Канада продлила ее до марта 2025 года.  

Канадские инструкторы провели более 700 курсов и подготовили около 33 тыс. украинских военнослужащих и сотрудников Службы безопасности.

Контекст:

В конце октября 2021 года американские СМИ начали сообщать, что Россия в очередной раз стягивает войска к границе с Украиной.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что РФ может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

11 февраля ряд странв том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

ЦРУ США считает, что Россия может напасть на Украину 16 февраля. Об этом 11 февраля сообщал, ссылаясь на источники, немецкий журнал Der Spiegel.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

Теги: Россия, Украина, оружие, Канада, правительство, вооружение, агрессия, военная помощь, угрозы, помощь, вторжение, кредиты, Владимир Зеленский, финансы, Джастин Трюдо, безопасность, премьер-министр, летальное оружие
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