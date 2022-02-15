Вслед за банками DDoS-атаке подверглась "Дія" – Федоров

"Приблизительно в 20.00 вслед за банками мощная DDoS-атака началась и на портал "Дія", что было ожидаемым. Первоначальный вектор – Россия и Китай. Где-то 600 тыс. пакетов вредоносного трафика в секунду. Наши специалисты быстро "обрезали" это направление, но атака вернулась из Чехии и Узбекистана. И снова была "отбита", – написал вице-премьер.

Он заверил, что для пользователей "Дії" атака была незаметной.

"Работаем под постоянным давлением и провокациями, но максимально мобилизованы и сконцентрированы. Сохраняем спокойствие и двигаемся дальше", – добавил глава Минцифры.