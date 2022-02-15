В Госспецсвязи подтвердили информацию о мощной DDoS-атаке на украинские ресурсы

"В частности, были зафиксированы перебои в работе веб-сервисов "ПриватБанка" и "Ощадбанка". Также атаке подверглись сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины", – заявили в ведомстве.

По данным Госспецсвязи, к 19.30 работа банковских сервисов была восстановлена.

"Рабочая группа из специалистов основных субъектов национальной системы кибербезопасности предпринимает все необходимые меры для локализации и противодействия кибератаке", – подчеркивается в сообщении.

Источники "Украинской правды" утверждают, что сегодняшняя кибератака – самая мощная из тех, которым подвергались украинские ресурсы.