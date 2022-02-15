ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Стала известна причина сбоев в работе сайтов Минобороны, ВСУ и государственных банков

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"ПриватБанк" подвергался DDoS-атаке в течение нескольких часов
"ПриватБанк" подвергался DDoS-атаке в течение нескольких часов
Фото: depositphotos.com

Государственные "ПриватБанк" и "Ощадбанк" 15 февраля подверглись DDoS-атаке, сообщили пресс-службы финучреждений.

Сейчас системы "Ощадбанка" защищены и работают в штатном режиме, наблюдаются только сложности при входе в "Ощад24" – из-за дополнительной нагрузки процесс авторизации замедлился, говорится в сообщении банка в Facebook. 

https://www.facebook.com/oschadbank/posts/5245377422152948

"ПриватБанк" подвергался атаке несколько часов, в течение одного часа не работали некоторые сервисы, заявила пресс-служба финучреждения в комментарии "Сегодня".

"Сейчас мы устраняем последствия DDoS-атаки и восстанавливаем стабильную работу систем. "ПриватБанк" принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности операций и обеспечения высококачественного обслуживания своих клиентов без задержек", – говорится в заявлении. 

В Минобороны считают, что причиной сбоя в работе сайта оборонного ведомства тоже, скорее всего, была DDoS-атака. Сейчас ведутся технические работы по восстановлению функционирования портала, отметила пресс-служба ведомства в Facebook.

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/257511829894610

Контекст:

Сегодняшняя атака на государственные сайты и финучреждения – вторая за год кибеатака на Украину. Предыдущая произошла в ночь на 14 января 2022 года, тогда хакеры взломали ряд украинских правительственных сайтов. Они разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках и перечеркнутые изображения герба, флага и карты Украины, а также профиля свиньи. В текстах были ошибки, изображение герба искажено, а сообщение на польском написано так, словно для его создания использовали плохой переводчик, обратили внимание СМИ.

В Госспецсвязи говорили, что январская атака – самая мощная за последние четыре года. В результате ее пострадали около 70 сайтов украинских госструктур как регионального, так и общенационального уровня. Не работали сайты ряда министерств, портал судебной власти Украины, Единый реестр судебных решений и сайт Верховного Суда.  

Украинские власти не исключали причастность России к случившемуся, СБУ начала расследование

9 февраля стало известно, что банки Европы и США ведут подготовку к отражению кибератак со стороны РФ. 

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский говорил 5 февраля, что Украина готова противостоять киберугрозам.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, хакеры, безопасность, сайты, кибератака
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Очень вкусно выглядит", "Сразу захотелось приготовить". Кулинарный блогер показала, как за полчаса испечь пирог с джемом
  "Очень вкусно выглядит", "Сразу захотелось приготовить". Кулинарный блогер показала, как за полчаса испечь пирог с джемом
"Цыпуля", "Самая красивая". Полякова снялась на отдыхе в наряде из просвечивающейся ткани
"Цыпуля", "Самая красивая". Полякова снялась на отдыхе в наряде из просвечивающейся ткани
"Это не перезагрузка. Это возвращение Чипа и Дейла". Вышел первый трейлер фильма о приключениях знаменитых бурундуков. Видео
"Это не перезагрузка. Это возвращение Чипа и Дейла". Вышел первый трейлер фильма о приключениях знаменитых бурундуков. Видео
  Жена Павлика призналась, что зарабатывает в Instagram порядка $10 тыс.
  Жена Павлика призналась, что зарабатывает в Instagram порядка $10 тыс.
"Мошенники не могут представлять Украину на "Евровидении". Глава Общественного прокомментировал скандал с победительницей нацотбора Паш
"Мошенники не могут представлять Украину на "Евровидении". Глава Общественного прокомментировал скандал с победительницей нацотбора Паш
"Евровидение 2022". Общественное и представители Паш отреагировали на заявление ГПСУ о непредоставлении справки о легальном въезде в Крым
"Евровидение 2022". Общественное и представители Паш отреагировали на заявление ГПСУ о непредоставлении справки о легальном въезде в Крым
"Оскар 2022". Организаторы кинопремии озвучили имена ведущих
"Оскар 2022". Организаторы кинопремии озвучили имена ведущих
"Помню Сару еще в животике". Подруга Брежневой после празднования 40-летия певицы высказалась о ее младшей дочери – 12-летней Саре
"Помню Сару еще в животике". Подруга Брежневой после празднования 40-летия певицы высказалась о ее младшей дочери – 12-летней Саре
"Сладкая девочка", "Классная, просто шедевр". В сети обсуждают новую фотосессию Мейхер в черном наряде на тонких бретельках
"Сладкая девочка", "Классная, просто шедевр". В сети обсуждают новую фотосессию Мейхер в черном наряде на тонких бретельках
  "Может, перенести войну? Отменять не будем, все-таки война. Перенесем". Ургант под смешки в зале высказался о вероятном вторжении РФ в Украину
  "Может, перенести войну? Отменять не будем, все-таки война. Перенесем". Ургант под смешки в зале высказался о вероятном вторжении РФ в Украину
"Жена не разрешает такое лайкать". Каменских показала мокрое тело вблизи
"Жена не разрешает такое лайкать". Каменских показала мокрое тело вблизи
"Господи, почему так сложно быть красивой", "Залипательно". 36-летняя Астафьева показала свою тренировку
"Господи, почему так сложно быть красивой", "Залипательно". 36-летняя Астафьева показала свою тренировку
СМИ назвали имена вероятных ведущих церемонии вручения "Оскара 2022"
СМИ назвали имена вероятных ведущих церемонии вручения "Оскара 2022"
"Да, принцесса!" Саливанчук позировала в мини-платье, подняв вверх ноги
"Да, принцесса!" Саливанчук позировала в мини-платье, подняв вверх ноги
Брежнева отреагировала на откровенные снимки проживающей в США старшей дочери
Брежнева отреагировала на откровенные снимки проживающей в США старшей дочери
"Еще духовка не остыла", "Эта духовка не закрывается". 46-летняя Волочкова показала растяжку рядом с новым мужчиной
"Еще духовка не остыла", "Эта духовка не закрывается". 46-летняя Волочкова показала растяжку рядом с новым мужчиной
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Крупная Наташа стала. Руки – жесть, пухляхи". 48-летняя Королева в колготках в сетку показала растяжку (44554)
2
"Что за орехи! Огонь". Каменских снялась в микрокупальнике с верхнего ракурса (42290)
3
"Милота какая", "Этот нос-курнос". Молодая жена 76-летнего Петросяна показала лицо их сына, которому исполнился год (26332)
4
"Его на вертолете перевезли в больницу. Состояние стабильное". Сын звезды "Дизель Шоу" Крутоголова в Италии попал в аварию (19858)
5
48-летняя Клум в откровенном мини-платье без белья позировала рядом с молодым мужем (19432)
6
"Всегда люблю". Марина Порошенко с синим маникюром и в черной маске показала объятия с супругом (18365)
7
Звезда сериалов "Игра престолов" и "Ход королевы" Томас Сэнгстер встречается с бывшей женой Илона Маска – СМИ (16685)
8
Комаровский рассказал, как можно избавиться от храпа (16213)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS