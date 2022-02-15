Стала известна причина сбоев в работе сайтов Минобороны, ВСУ и государственных банков

Сейчас системы "Ощадбанка" защищены и работают в штатном режиме, наблюдаются только сложности при входе в "Ощад24" – из-за дополнительной нагрузки процесс авторизации замедлился, говорится в сообщении банка в Facebook.
"ПриватБанк" подвергался атаке несколько часов, в течение одного часа не работали некоторые сервисы, заявила пресс-служба финучреждения в комментарии "Сегодня".
"Сейчас мы устраняем последствия DDoS-атаки и восстанавливаем стабильную работу систем. "ПриватБанк" принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности операций и обеспечения высококачественного обслуживания своих клиентов без задержек", – говорится в заявлении.
В Минобороны считают, что причиной сбоя в работе сайта оборонного ведомства тоже, скорее всего, была DDoS-атака. Сейчас ведутся технические работы по восстановлению функционирования портала, отметила пресс-служба ведомства в Facebook.
Сегодняшняя атака на государственные сайты и финучреждения – вторая за год кибеатака на Украину. Предыдущая произошла в ночь на 14 января 2022 года, тогда хакеры взломали ряд украинских правительственных сайтов. Они разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках и перечеркнутые изображения герба, флага и карты Украины, а также профиля свиньи. В текстах были ошибки, изображение герба искажено, а сообщение на польском написано так, словно для его создания использовали плохой переводчик, обратили внимание СМИ.
В Госспецсвязи говорили, что январская атака – самая мощная за последние четыре года. В результате ее пострадали около 70 сайтов украинских госструктур как регионального, так и общенационального уровня. Не работали сайты ряда министерств, портал судебной власти Украины, Единый реестр судебных решений и сайт Верховного Суда.
Украинские власти не исключали причастность России к случившемуся, СБУ начала расследование.
9 февраля стало известно, что банки Европы и США ведут подготовку к отражению кибератак со стороны РФ.
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский говорил 5 февраля, что Украина готова противостоять киберугрозам.