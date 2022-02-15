Стала известна причина сбоев в работе сайтов Минобороны, ВСУ и государственных банков

Сейчас системы "Ощадбанка" защищены и работают в штатном режиме, наблюдаются только сложности при входе в "Ощад24" – из-за дополнительной нагрузки процесс авторизации замедлился, говорится в сообщении банка в Facebook.

"ПриватБанк" подвергался атаке несколько часов, в течение одного часа не работали некоторые сервисы, заявила пресс-служба финучреждения в комментарии "Сегодня".

"Сейчас мы устраняем последствия DDoS-атаки и восстанавливаем стабильную работу систем. "ПриватБанк" принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности операций и обеспечения высококачественного обслуживания своих клиентов без задержек", – говорится в заявлении.

В Минобороны считают, что причиной сбоя в работе сайта оборонного ведомства тоже, скорее всего, была DDoS-атака. Сейчас ведутся технические работы по восстановлению функционирования портала, отметила пресс-служба ведомства в Facebook.