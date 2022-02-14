Монастырский: Если какой-то "гиркин" попытается захватить админздания – он будет расстрелян без предупреждений

"300 тыс. полицейских, нацгвардейцев, пограничников и спасателей каждый день несут свою службу по защите внутренней безопасности Украины. Несмотря на любые заявления о возможных агрессивных действиях со стороны РФ, никто не паникует и не боится! Каждый просто выполняет свою работу для спокойствия украинцев. Мы верим в наши Вооруженные силы. Они вместе с дипломатами и разведчиками обеспечивают внешнюю безопасность Украины. А мы в Министерстве внутренних дел не допустим никаких сепаратистских проявлений наподобие тех, которые были весной 2014 года в Харькове, Луганске, Донецке", – сказал министр.

Он призвал граждан не паниковать и продолжать выполнять свою работу.

"Повторения Славянска мы тоже не допустим! Если какой-то "гиркин" попытается захватить админздания – он будет расстрелян нашим спецназом без предупреждений и каких-либо колебаний! Чем каждый из вас может сейчас помочь? Во-первых – сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Сейчас не 2014 год. Украина стала сильнее и организованнее. Во-вторых, каждый на своем месте должен выполнять работу, которую он выполняет каждый день для того, чтобы работали школы, больницы, детские сады, предприятия. Уважаемые граждане, Украина сильная и единая! Все будет хорошо! Слава Украине!" – резюмировал Монастырский.