Войск РФ у украинских границ недостаточно для любых апокалиптических сценариев – экс-министр обороны Украины Загороднюк

"Этого недостаточно для любых апокалиптических сценариев, таких как полномасштабный захват Украины, половины или трети территорий. Это не те силы… Наиболее вероятный сценарий – обострение на востоке и на море", – сказал Загороднюк.
По его словам, если российские оккупанты двинутся в сторону Киева, это будет авантюрой с их стороны.
"Мы очень внимательно смотрим на неделю после 20 февраля, потому что это окончание российских учений, и вопрос по Киеву, который сейчас стоит наиболее актуально. Мы воздерживаемся от каких-либо прогнозов, но могу сказать одно: для России просчитать такую операцию будет невозможно. Если они отважатся, это будет авантюра. Они будут видеть десятки и сотни подбитых танков, погибших россиян, очень серьезное сопротивление всего населения Украины. Удержать Киев для них будет невозможно", – подчеркнул бывший министр обороны.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.
8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.