Войск РФ у украинских границ недостаточно для любых апокалиптических сценариев – экс-министр обороны Украины Загороднюк

Загороднюк: Наиболее вероятный сценарий – обострение на востоке и на море Фото: Андрей Загороднюк / Facebook

"Этого недостаточно для любых апокалиптических сценариев, таких как полномасштабный захват Украины, половины или трети территорий. Это не те силы… Наиболее вероятный сценарий – обострение на востоке и на море", – сказал Загороднюк.

По его словам, если российские оккупанты двинутся в сторону Киева, это будет авантюрой с их стороны.

"Мы очень внимательно смотрим на неделю после 20 февраля, потому что это окончание российских учений, и вопрос по Киеву, который сейчас стоит наиболее актуально. Мы воздерживаемся от каких-либо прогнозов, но могу сказать одно: для России просчитать такую операцию будет невозможно. Если они отважатся, это будет авантюра. Они будут видеть десятки и сотни подбитых танков, погибших россиян, очень серьезное сопротивление всего населения Украины. Удержать Киев для них будет невозможно", – подчеркнул бывший министр обороны.