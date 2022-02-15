Монастырский: Важнейшие объекты критической инфраструктуры Украины взяты под охрану

"С 14 по 19 февраля личный состав Национальной полиции Украины переведен на усиленный режим несения службы. На улицы вышли дополнительные патрули полицейских и гвардейцев. Под охрану взяты важнейшие объекты критической инфраструктуры, связи и транспорта. Усиленный режим работы правоохранителей – это не дополнительный повод для паники, это о защите и полной готовности к любым вызовам. Я с уверенностью могу сказать, что Министерство внутренних дел является надежным тылом для Вооруженных сил Украины", – подчеркнул министр.
Он также отметил, что ситуация на улицах городов и сел Украины стабильна и контролируема, а транспортная инфраструктура, энергетические и коммунальные предприятия работают в обычном режиме.
В конце октября 2021 года американские СМИ начали сообщать, что Россия в очередной раз стягивает войска к границе с Украиной.
Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.
В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что РФ может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.
11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.
ЦРУ США считает, что Россия может напасть на Украину 16 февраля. Об этом 11 февраля сообщал, ссылаясь на источники, немецкий журнал Der Spiegel.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.