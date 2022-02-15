Монастырский: Важнейшие объекты критической инфраструктуры Украины взяты под охрану

"С 14 по 19 февраля личный состав Национальной полиции Украины переведен на усиленный режим несения службы. На улицы вышли дополнительные патрули полицейских и гвардейцев. Под охрану взяты важнейшие объекты критической инфраструктуры, связи и транспорта. Усиленный режим работы правоохранителей – это не дополнительный повод для паники, это о защите и полной готовности к любым вызовам. Я с уверенностью могу сказать, что Министерство внутренних дел является надежным тылом для Вооруженных сил Украины", – подчеркнул министр.

Он также отметил, что ситуация на улицах городов и сел Украины стабильна и контролируема, а транспортная инфраструктура, энергетические и коммунальные предприятия работают в обычном режиме.