"Вторжение" в Украину. В Кремле отреагировали на публикацию Bloomberg

"Вряд ли это была провокация – здесь не следует преувеличивать", – считает он.

Песков напомнил, что Bloomberg уже извинилось за ложную публикацию.

"Подобная ситуация демонстрирует, насколько опасна в целом подобная напряженность... Именно эти заявления, действия по... ежедневному, ежесуточному накачиванию Украины вооружениями ведут к такой напряженности, [во время которой] любая искра чрезвычайно опасна", – заявил спикер Путина.

В ночь с 4-го на 5 февраля Bloomberg заявило о новом нападении России на Украину. Вскоре заголовок материала "Россия вторгается в Украину" был удален, а Bloomberg выпустило сообщение об ошибке.