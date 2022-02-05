"Вторжение" в Украину. В Кремле отреагировали на публикацию Bloomberg

"Вряд ли это была провокация – здесь не следует преувеличивать", – считает он.
Песков напомнил, что Bloomberg уже извинилось за ложную публикацию.
"Подобная ситуация демонстрирует, насколько опасна в целом подобная напряженность... Именно эти заявления, действия по... ежедневному, ежесуточному накачиванию Украины вооружениями ведут к такой напряженности, [во время которой] любая искра чрезвычайно опасна", – заявил спикер Путина.
В ночь с 4-го на 5 февраля Bloomberg заявило о новом нападении России на Украину. Вскоре заголовок материала "Россия вторгается в Украину" был удален, а Bloomberg выпустило сообщение об ошибке.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
К 28 января 2022 года, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
Соединенные Штаты, как сообщила в конце января заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции иностранным СМИ 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.