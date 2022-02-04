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Мураев рассказал, примерял ли на себя роль потенциального лидера Украины после возможного вторжения РФ

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Мураев: Никогда такую роль не примерял
Мураев: Никогда такую роль не примерял
Фото: Евгений Мураев / Facebook

Бывший народный депутат Украины Евгений Мураев 3 февраля в эфире телеканала "1+1" назвал недопустимой роль лидера страны, которую для него, по данным МИД Великобритании, готовили власти РФ после возможного вторжения в Украину.

Видео заявления Мураева опубликовано в Facebook на странице ток-шоу "Право на владу".

"Думаю, сейчас улыбаются все ваши телезрители. Нет, конечно. Никогда такую роль не примерял. Она абсолютно недопустимая, и я абсолютно уверен, что таких планов нет. Я не знаю, что послужило основой для информации министерства иностранных дел Великобритании, но думаю, им еще придется извиниться", – сказал бывший нардеп.

Он добавил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов и СБУ проверяли эту информацию и "не нашли подтверждений".

https://www.facebook.com/pravonavladu/videos/656265595500338/

Данилов 25 января заявил, что у РФ, кроме Мураева, есть другие кандидатуры лидера в Киеве. Он добавил, что в СНБО знают, чем занимается пятая колонна в Украине.

Служба безопасности Украины готовит документы для введения санкций в отношении телеканала "Наш". Об этом 27 января сообщила "Украинская правда". По данным источников издания, СБУ фиксирует случаи антиукраинской пропаганды на телеканале "Наш" и готовит соответствующее представление в Совет национальной безопасности и обороны.

Контекст:

22 января Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало заявление, в котором сказано, что Россия, планируя вторжение в Украину и последующую оккупацию территории, рассматривает кандидатуру Мураева как потенциального лидера страны.

В ведомстве также отметили, что спецслужбы РФ, готовящие вторжение, работают с рядом чиновников времен бывшего президента Виктора Януковича. В частности, упоминаются бывший премьер-министр Николай Азаров, экс-замглавы правительства Сергей Арбузов, первый заместитель премьер-министра Андрей Клюев и бывший заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович. Большинство из них сейчас находятся в РФ.

CNN со ссылкой на источники сообщил, что разведка США подтвердила данные Британии о планах Кремля привести к власти в Киеве пророссийского лидера. Имен источники не называли. 

В МИД России заявление Британии назвали "дезинформацией и провокационной деятельностью".

Сам Мураев, комментируя заявление Великобритании, назвал его "глупостью и чепухой". Он напомнил, что уже четыре года находится под санкциями России, и предположил, что "кто-то хочет закрыть еще один независимый телеканал".

Мураев был народным депутатом Украины два созыва Верховной Рады: в 2012–2014 годах и в 2014–2019 годах.

Телеканал "Наш", созданный на базе женского телеканала Maxxi TV, Мураев запустил в прямой эфир 7 ноября 2018 года. Название телеканала созвучно с названием партии "Наши", которую Мураев возглавил в сентябре 2018 года. Канал неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки. Летом 2021 года политик заявил, что передает управление телеканалом "Наш" коллективу.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, Евгений Мураев, МИД Великобритании, вторжение, ток-шоу, Алексей Данилов, Служба безопасности Украины
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