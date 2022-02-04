Мураев рассказал, примерял ли на себя роль потенциального лидера Украины после возможного вторжения РФ

Видео заявления Мураева опубликовано в Facebook на странице ток-шоу "Право на владу".

"Думаю, сейчас улыбаются все ваши телезрители. Нет, конечно. Никогда такую роль не примерял. Она абсолютно недопустимая, и я абсолютно уверен, что таких планов нет. Я не знаю, что послужило основой для информации министерства иностранных дел Великобритании, но думаю, им еще придется извиниться", – сказал бывший нардеп.

Он добавил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов и СБУ проверяли эту информацию и "не нашли подтверждений".

Данилов 25 января заявил, что у РФ, кроме Мураева, есть другие кандидатуры лидера в Киеве. Он добавил, что в СНБО знают, чем занимается пятая колонна в Украине.

Служба безопасности Украины готовит документы для введения санкций в отношении телеканала "Наш". Об этом 27 января сообщила "Украинская правда". По данным источников издания, СБУ фиксирует случаи антиукраинской пропаганды на телеканале "Наш" и готовит соответствующее представление в Совет национальной безопасности и обороны.