Байден: США предлагают конкретные шаги по снижению напряженности в Европе, но не будут жертвовать своими принципами

"Вчера правительство России официально подтвердило, что они готовы продолжать дипломатические усилия [по урегулированию напряженности]. Я согласен с этим, мы должны использовать все возможности для этого. Соединенные Штаты предлагают конкретные идеи, чтобы улучшить климат безопасности в Европе: новые меры по контролю над вооружениями, новые меры транспарентности и прозрачности, новые меры по укреплению стабильности. В это вовлечены все наши партнеры, партнеры по НАТО и Россия. Но мы не будем жертвовать нашими основными принципами: любая страна имеет полное право на суверенность, имеет полное право выбирать собственный путь развития и связи с определенными странами", – подчеркнул Байден.

Он добавил, что США остаются привержены дипломатическому пути урегулирования кризиса. "Пока есть надежда на дипломатическое урегулирование и пока не будет использована военная сила, что приведет к невероятным человеческим страданиям, мы будем заниматься именно этим", – сказал президент США.