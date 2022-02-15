Россия перебрасывает в Украину наемников, связанных с разведкой – Reuters

По мнению одного из собеседников агентства, этих наемников Россия может использовать для создания предлога для вторжения на территорию Украины. Речь идет о бойцах российских частных военных компаний (в том числе ЧВК "Вагнер"), "тесно связанных с ФСБ РФ и военной разведкой".

По словам источников Reuters, в последние недели также "усилилась озабоченность", что вторжению в Украину могут предшествовать информационные и кибератаки на критически важную инфраструктуру Украины.

В Кремле агентству заявили, что Россия не укрепляет присутствие на украинской территории и что российские войска никогда там не присутствовали и не присутствуют сейчас. Министерство обороны РФ отказалось комментировать эту информацию.