Джонсон заявил, что информация о войсках РФ вокруг Украины "все еще не обнадеживает"

Джонсон: Сигналы неоднозначны, и поэтому у нас есть еще одна причина оставаться очень жесткими и очень сплоченными Фото: EPA

По его словам, Запад видит "открытость России к разговору", но информация, которая есть на сегодня, "все еще не обнадеживает".

Он сказал, что недалеко от границы с Украиной, в Беларуси, "строятся российские полевые госпитали", что, по его словам, "можно расценивать только как подготовку к вторжению".

Джонсон добавил, что на данный момент "сигналы неоднозначны, и поэтому у нас есть еще одна причина оставаться очень жесткими и очень сплоченными, в частности, в отношении экономических санкций". По убеждению премьер-министра Великобритании, вторжение все еще может произойти "практически в любое время".

Глава британского правительства также заявил, что западные лидеры должны увидеть "программу деэскалации" со стороны России. "Это означает вывод батальонных тактических групп с потенциального театра военных действий, а не строительство полевых госпиталей на границе с Беларусью и между Беларусью и Украиной", – сказал он.

Джонсон считает, что видит "возможность для дипломатии".