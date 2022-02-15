"Мы уверены в мирном будущем Украины". Киевские бизнесмены выступили с совместным заявлением

"Также они отметили, что провели внутреннюю координационную встречу и определили, каким будет алгоритм действий бизнеса по помощи жителям Киева и украинскому государству. Предприниматели заверили, что находятся на связи с городскими и центральными властями, системой территориальной обороны и готовы реагировать на кризисные ситуации. Также они призвали предпринимателей по всей стране сохранять стабильную работу, а в случае необходимости – подставить плечо украинскому обществу и украинской армии", – отмечает издание.

Заявление поддержали: инвестор, общественный деятель, учредитель группы компаний Stolitsa Group (SG) Владислава Молчанова; предприниматель, основатель девелоперской компании KAN Development Игорь Никонов; предприниматель и общественный деятель Николай Негрич; директор "БТ Инвест Украина", член правления "Новус Украина" Игорь Ланда; соучредитель девелоперской компании UDP под управлением инвесткомпании Q Partners Андрей Иванов; руководитель рынка "Столичный" Евгений Горбач.

"Мы уверены в мирном будущем Украины. Мы верим в наши вооруженные силы, верим в Украину и на своем уровне будем делать все для обеспечения экономической стабильности и обороноспособности нашего государства", – цитирует "Апостроф" заявление.