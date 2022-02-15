Пинчук 18–20 февраля будет на Мюнхенской конференции по безопасности, после этого вернется в Украину – пресс-служба

Директор по коммуникациям Фонда Виктора Пинчука Наталья Вовк сообщила, что бизнесмен обязательно вернется в Украину после конференции в Германии.

Она добавила, что Пинчук часто путешествует.

13 февраля издание "Украинская правда" сообщало, что на фоне сообщений о возможном вторжении России некоторые украинские бизнесмены уехали из Украины.

Только 13 февраля из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов. Среди них – Борис Колесников, Андрей Ставницер, Вадим Нестеренко.

30 января из Украины улетел Виктор Пинчук, 12 февраля – Вадим Столар и Василий Хмельницкий. 10 февраля Украину покинули Вадим Новинский и Александр Ярославский.

Одной из причин отлета самолетов Forbes называет просьбу лизингодателей. На фоне новостей о возможном дальнейшем вторжении России в Украину владельцы воздушных судов просят эвакуировать свои самолеты из Украины.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

12 февраля Байден, а также президент Франции Эммануэль Макрон провели экстренные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщили в Кремле, в ходе разговора президентов РФ и Франции Путин заявил, что западные страны не хотят "подтолкнуть киевские власти к выполнению Минских договоренностей".

Макрон после беседы с Путиным говорил с Зеленским по телефону. Президент Украины информировал, что обсудил с собеседником ситуацию с безопасностью и пути активизации мирного процесса в рамках "Нормандской четверки" и трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.