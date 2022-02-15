Абрамович, Железняк, Новинский и другие. Восемь из 23 нардепов, которые были за границей, вернулись в Украину – СМИ

По данным УНН, участие в голосованиях на пленарном заседании 15 февраля приняли восемь нардепов, которые накануне пребывали за пределами Украины: народный депутат от ОПЗЖ Игорь Абрамович, от "Слуги народа" – Александр Аликсийчук, Ярослав Железняк, Игорь Кривошеев, Сергей Нагорняк, Евгений Пивоваров, внефракционные Роман Иванисов и Вадим Новинский.
Остальные 15 нардепов, несмотря на призыв президента Украины Владимира Зеленского вернуться в страну, "так и не были замечены на своем рабочем месте", отмечает агентство.
Это нардепы от ОПЗЖ Илья Кива, Наталья Королевская, Сергей и Юлия Левочкины, Вадим Рабинович, Татьяна Плачкова, Виталий Борт, Александр Пузанов, Вадим Столар, Юрий Солод, Олег Волошин, депутат ВР от фракции "Голос" Александра Устинова, от "Слуги народа" – Ирина Аллахвердиева, внефракционные Дмитрий Шпенов и Евгений Яковенко.
Утром 15 февраля, в начале заседания Верховной Рады, в зале зарегистрировалось 216 народных депутатов. Позднее часть опоздавших депутатов пришли в зал – за обращение к международным организациям и парламентам других стран в связи с российской агрессией голосовали уже 326 нардепов.
На фоне сообщений о вероятном вторжении России в Украину ряд украинских бизнесменов и народных депутатов уехали из Украины. Только 13 февраля из Киева улетело порядка 20 чартеров и частных самолетов, сообщила "Украинская правда". Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что по состоянию на вечер 14 февраля находились за границей 23 народных депутата Украины. Позднее, по данным СМИ, шестеро из них вернулись в страну.
Кроме того, часть депутатов болеет COVID-19. По информации спикера Руслана Стефанчука, 31 января болели 28 нардепов.
На заседании фракции "Слуга народа" с участием президента вечером 14 февраля нардепов призывали обеспечить максимальную явку в зале и "сосредоточиться на парламентской работе", сообщал нардеп фракции Александр Качура.