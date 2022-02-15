Абрамович, Железняк, Новинский и другие. Восемь из 23 нардепов, которые были за границей, вернулись в Украину – СМИ

По состоянию на вечер 14 февраля за границей находилось 23 народных депутата Украины Фото: depositphotos.com

По данным УНН, участие в голосованиях на пленарном заседании 15 февраля приняли восемь нардепов, которые накануне пребывали за пределами Украины: народный депутат от ОПЗЖ Игорь Абрамович, от "Слуги народа" – Александр Аликсийчук, Ярослав Железняк, Игорь Кривошеев, Сергей Нагорняк, Евгений Пивоваров, внефракционные Роман Иванисов и Вадим Новинский.

Остальные 15 нардепов, несмотря на призыв президента Украины Владимира Зеленского вернуться в страну, "так и не были замечены на своем рабочем месте", отмечает агентство.

Это нардепы от ОПЗЖ Илья Кива, Наталья Королевская, Сергей и Юлия Левочкины, Вадим Рабинович, Татьяна Плачкова, Виталий Борт, Александр Пузанов, Вадим Столар, Юрий Солод, Олег Волошин, депутат ВР от фракции "Голос" Александра Устинова, от "Слуги народа" – Ирина Аллахвердиева, внефракционные Дмитрий Шпенов и Евгений Яковенко.