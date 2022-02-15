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Абрамович, Железняк, Новинский и другие. Восемь из 23 нардепов, которые были за границей, вернулись в Украину – СМИ

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По состоянию на вечер 14 февраля за границей находилось 23 народных депутата Украины
По состоянию на вечер 14 февраля за границей находилось 23 народных депутата Украины
Фото: depositphotos.com

Агентство УНН проанализировало сегодняшние голосования и регистрацию депутатов в Верховной Раде и пришло к выводу, что 15 нардепов не вернулись в страну, несмотря на призывы президента Украины Владимира Зеленского.

По данным УНН, участие в голосованиях на пленарном заседании 15 февраля приняли восемь нардепов, которые накануне пребывали за пределами Украины: народный депутат от ОПЗЖ Игорь Абрамович, от "Слуги народа" – Александр Аликсийчук, Ярослав Железняк, Игорь Кривошеев, Сергей Нагорняк, Евгений Пивоваров, внефракционные Роман Иванисов и Вадим Новинский. 

Остальные 15 нардепов, несмотря на призыв президента Украины Владимира Зеленского вернуться в страну, "так и не были замечены на своем рабочем месте", отмечает агентство.

Это нардепы от ОПЗЖ Илья Кива, Наталья Королевская, Сергей и Юлия Левочкины, Вадим Рабинович, Татьяна Плачкова, Виталий Борт, Александр Пузанов, Вадим Столар, Юрий Солод, Олег Волошин, депутат ВР от фракции "Голос" Александра Устинова, от "Слуги народа" – Ирина Аллахвердиева, внефракционные Дмитрий Шпенов и Евгений Яковенко.

Контекст:

Утром  15 февраля, в начале заседания Верховной Рады, в зале зарегистрировалось 216 народных депутатов. Позднее часть опоздавших депутатов пришли в зал – за обращение к международным организациям и парламентам других стран в связи с российской агрессией голосовали уже 326 нардепов

На фоне сообщений о вероятном вторжении России в Украину ряд украинских бизнесменов и народных депутатов уехали из Украины. Только 13 февраля из Киева улетело порядка 20 чартеров и частных самолетов, сообщила "Украинская правда". Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что по состоянию на вечер 14 февраля находились за границей 23 народных депутата Украины. Позднее, по данным СМИ, шестеро из них вернулись в страну

Кроме того, часть депутатов болеет COVID-19. По информации спикера Руслана Стефанчука, 31 января болели 28 нардепов

На заседании фракции "Слуга народа" с участием президента вечером 14 февраля нардепов призывали обеспечить максимальную явку в зале и "сосредоточиться на парламентской работе", сообщал нардеп фракции Александр Качура.

Теги: Верховная Рада, Вадим Рабинович, Вадим Новинский, депутаты, Наталья Королевская, вторжение, Вадим Столар, Юрий Солод, Юлия Левочкина, Илья Кива, парламент, голосование, президент, Олег Волошин, Дмитрий Шпенов, Слуга народа, Александра Устинова, Александр Пузанов, партия Голос, Татьяна Плачкова, Роман Иванисов, ОПЗЖ, Ярослав Железняк, Ирина Аллахвердиева, Виталий Борт, Игорь Абрамович
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