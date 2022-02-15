В Офисе президента прошло заседание фракции "Слуга народа" с участием Зеленского. Нардепы рассказали, что обсуждали

УНИАН отмечает, что заседание прошло не в центре "Парковый", как обычно, а в здании Офиса президента.

Нардеп Александр Качура сообщил, что поднимался вопрос законопроектов об экономическом паспорте украинца.

"Эти документы ожидают первого чтения. Кроме того, мы обсуждали, что не нужно сеять панику. Нас проинформировали, что ситуация в Украине под контролем, и призвали обеспечить максимальную явку в зале и сосредоточиться на парламентской работе", – отметил нардеп.

По его словам, фракция рассматривает возможность временно ввести онлайн-голосование во время пленарных заседаний парламента для депутатов, больных COVID-19.

Нардеп Егор Чернев отметил, что фракции не предоставили никаких новых данных по эскалации со стороны России. Он также уточнил, что о каких-либо законопроектах, касающихся Минских договоренностей, на заседании речь не шла.

Нардеп Евгения Кравчук, глава пресс-офиса партии "Слуга народа", рассказала, что на этой пленарной неделе в приоритетах парламента – законопроект об экономическом паспорте украинца и повышение ренты за газ. Вырученные за счет этого средства планируется потратить на тероборону, повышение зарплат военным и учителям, финансирование программы "єПідтримка".

Нардеп Александр Аликсийчук по итогам заседания подчеркнул в Facebook, что Украина твердо стоит на своих позициях по Крыму и Донбассу, и "никто не собирается сдавать наши территории".

Он также отметил, что в ближайшее время фракция поддержит в Раде указ президента о повышении с 1 марта зарплаты военным на 30% и законопроекты об экономическом паспорте.

LB.ua и "Телеграф" пишут, что на заседании присутствовали фигуранты недавних скандалов, связанных с возможной коррупцией – Александр Трухин и Сергей Кузьминых.

Вопросов о них президенту или руководству фракции другие депутаты не задавали, и их исключение на заседании не рассматривалось, так как, по словам главы фракции Давида Арахамии, "была другая адженда (безопасностная)". По его словам, вопрос исключения Трухина и Кузьминых может быть рассмотрен на следующем "плановом заседании".