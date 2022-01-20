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Комитет Рады поддержал законопроект об экономическом паспорте

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Проект нардепы рассмотрят на следующих пленарных заседаниях
Проект нардепы рассмотрят на следующих пленарных заседаниях
Фото: rada.gov.ua

Комитет финансовой и налоговой политики Верховной Рады на заседании 20 января поддержал за основу законопроект об экономическом паспорте украинца. Об этом в Telegram написал первый замглавы комитета и нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Законопроект об экономическом паспорте украинца поддержали 17 депутатов. Голосовали против или воздержались четыре народных избранника. Железняк отметил, что он голосовал против.

"На следующих пленарных неделях будет в зале в первом чтении", – написал он.

Контекст:

1 декабря на заседании Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение экономического паспорта украинца.

Президентский пакет законопроектов об экономическом паспорте предусматривает отчисление в Фонд будущих поколений с 2023 года 35% ренты на добычу полезных ископаемых и 47,5% ренты на добычу нефти и газа. Предполагается, что доля отчисления будет ежегодно повышаться –  до 70% ренты на добычу полезных ископаемых в 2030-м и 95% ренты на добычу нефти и газа в 2033-м. Согласно законопроектам, выплаты из фонда можно будет потратить на учебу, покупку личного жилья после вступления в совершеннолетие, а также лечение тяжелых заболеваний до достижения 18 лет.

Указанные поступления предусмотрены в проекте государственного бюджета на 2022 год и составляют 69 млрд грн.

2 декабря глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что после введения экономического паспорта дети, рожденные в Украине, будут получать $10–20 тыс. на счета от рентных платежей.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Верховная Рада, Украина, Ярослав Железняк, нардеп, экономический паспорт
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