Монастырский: Сегодня будут сотни фейков и ложных сообщений, цель которых – нагнетание страха и паники среди нас

"Сегодня будет критический день с точки зрения появления сотен фейков и ложных сообщений, цель которых – нагнетание страха и паники среди нас. Через соцсети будут разгоняться апокалиптические новости на любой вкус. Именно поэтому сотни полицейских, нацгвардейцев, пограничников и спасателей обратились к украинцам, чтобы показать на собственном примере: мы защищаем, а не паникуем", – подчеркнул Монастырский.

Сотрудники подразделений МВД записали несколько видеообращений, в которых заверили, что готовы защищать граждан Украины.